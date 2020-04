Interlutions goes Beauty: neuer Web-Auftritt für WAX IN THE CITY

Digitale Leadagentur unterstützt Waxperten beim Ausbau ihrer Internationalisierung

Köln/Berlin/Hamburg, 06.04.2020 – Boost Yourself: Unter diesem neuen Slogan verleiht WAX IN THE CITY seiner Marke einen neuen Schub. Seit Start des Franchise-Modells im Jahr 2005 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zur europaweit führenden Waxing Brand entwickelt. Mit diesem Selbstbewusstsein tritt WAX IN THE CITY nun auch mit einer neuen Website ins Rampenlicht. Für den Relaunch setzten die Waxperten auf Interlutions.

“So wie unser Geschäft hat sich in der Vergangenheit auch unsere Marke weiterentwickelt. Diesen Prozess wollten wir nun auch nach außen hin sichtbar machen. Im Rahmen des neu entstandenen Webauftritts haben wir alle europäischen Märkte unter einem gemeinsamen Online-Dach vereint. Zudem wurden die technologischen Weichen so gestellt, dass unsere Online-Marketing-Maßnahmen in Zukunft noch effektiver werden können”, so Christine Margreiter, Geschäftsführerin der WAX IN THE CITY GmbH.

Für die Realisierung der neuen Website holte das Unternehmen Interlutions ins Boot. Die digitale Leadagentur hatte erst im vergangenen Jahr für WAX IN THE CITY eine mehrstufige Kampagne gestartet, mit der über die sozialen Medien erfolgreich neue Franchisenehmer geworben werden konnten. Im Rahmen des Relaunchs entwickelte die Agentur gemeinsam mit der Markenberatung DerBurger das neue Konzept.

In diesem Zuge entstand unter anderem eine komplett neue Seitenstruktur, die in den Sprachen Deutsch, Englisch, Tschechisch und Ungarisch zur Verfügung gestellt wird. Zudem besteht ab sofort die Möglichkeit, individuelle Infos zu einzelnen Studios einzupflegen, die anschließend als Störer im Header eingeblendet werden.

Ein besonderes Augenmerk legte Interlutions darauf, die Website für die Verknüpfung mit Online-Marketing-Maßnahmen zu optimieren. So ist es aufgrund einer neuen technischen Basis nun möglich, einzelne Elemente der Studioseiten zu tracken. Nicht zuletzt wurde auch der neue Markenauftritt visuell inszeniert. So entwickelte Interlutions unter anderem für die Startseite aufwändige Hero-Slider mit perspektivisch gesetzter Schrift.

“Mit der neuen Website hat WAX IN THE CITY eine digitale Grundlage geschaffen, die sein Wachstum auch online optimal unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass der Kunde erneut sein Vertrauen in uns gesetzt hat”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Wegen der Vorbeugemaßnahmen im Rahmen der Corona-Krise sind die WAX IN THE CITY Studios aktuell geschlossen. Es ist jedoch möglich, über den Shop Gutscheine für die Zeit danach zu erwerben.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin und Hamburg. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

