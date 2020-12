Interkulturelle Missverständnisse- Der Grund von unzähligen Konflikten in Afrikanisch- Deutschen Beziehungen

Wie verstehe ich als weiße Frau nur meinen afrikanischen Mann?

Der Kulturübersetzer Dantse Dantse hilft: “Afrikanische Kultur lernen und verstehen ist die Basis für eine erfolgreiche Beziehung”

Was ist Liebe für Europäer? Was bedeutet Liebe auf afrikanisch? Welche Liebesbeweise erwartet der afrikanische Mann? Worin liegen die Erwartungen der deutschen Frau?

Was meint ein Afrikaner, wenn er von Treue spricht? Ist seine Interpretation die Gleiche, wie für seine weiße Partnerin? Was die deutsche Frauen Lüge nennt, ist für den Afrikaner vielleicht eine ganz normale Erklärung.

Was europäische Frauen als partnerschaftliches Interesse deuten, nimmt der afrikanische Mann vielleicht als Kontrollmaßnahme wahr.

Welchen Zweck erfüllt die Sexualität für die jeweiligen Kulturen?

Wie sieht es aus mit der Definition Respekt? Dass diskutieren und über Probleme reden ganz und gar nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen eines afrikanischen Mannes gehört, ist für die deutsche Frau schwer nachzuvollziehen und gleichzusetzen mit Interessenlosigkeit. Was für sie essenziell wichtig erscheint, hat für ihren afrikanischen Partner mit Respektlosigkeit und einer Beleidigung zu tun.

Das Leben und die Denkweise des Afrikanischen Partners scheinen für viele deutsche Frauen ein Buch mit 7 Siegeln zu sein.

Ja, Liebe, Beziehung, Sexualität, Kinder, Respekt, Treue… sind “Endlos- Themen” in schwarz-weißen Beziehungen, die wahrhafte Stolpersteine darstellen und früher oder später durch Missverständnisse zu unausweichlichen Konflikten führen.

Gerade in afro- deutschen Beziehungen liegt “der Teufel” nicht im Detail, sondern in der Definition und in der Umsetzung von grundlegenden Werten und Ansichten.

Die Folgen: Frust, Resignation bis hin zur Trennung, obwohl keiner von Beiden absichtlich zum völligen Unverständnis des jeweilig anderen handelt. Soviel steht fest.

Wie findet man da eine gemeinsame eine Lösung?

Eine Verständigung und eine Klärung ist in diesen essenziellen Bereichen das Fundament für eine erfüllende, erfolgreiche schwarz-weiße Beziehung.

Wenn kulturelles Verständnis nicht als Basis in binationalen Partnerschaften angewendet wird, kann diese besondere Beziehung vom Höhenflug zur Hölle werden.

Wie sich deutlich darstellt, ist hier kein europäischer Therapeut, der “normale” Beziehungstypen berät, in der Lage, diese komplexen und komplizierten Probleme zu lösen.

Viele Afro- deutsche Partnerschaften, die durch eine konventionelle Eheberatung gehen, werden manchmal sogar noch mehr zerstört durch Lösungsangebote, ohne die grundlegenden kulturellen Unterschiede zu betrachten.

Welche Maßnahmen können europäische Frauen ergreifen, um einen wichtigen Schritt auf ihren afrikanischen Partner zuzugehen? Welche Handlungsschritte erfordert es für den afrikanischen Mann, der die europäischen Gepflogenheiten nicht kennt?

Sowohl die deutsche Frau, als auch der afrikanische Mann benötigen einen Fachmann, der beide Kulturen kennt und ausgelebt hat. Interkulturelle Paarbeziehungen brauchen einen “Kulturübersetzer”, wie ihn der Erfolgscoach Dantse Dantse treffend definiert.

“Afrikanische Kultur lernen und verstehen, ist die Basis für eine erfolgreiche Beziehung mit Afrikanern”, so rät der Wissenslehrer Dantse Dantse. Darin liegt die Lösung für viele Probleme.

Mit seiner Wissenstherapie DantseLogik, ist Dantse Dantse der Einzige in Deutschland, der als “kultureller Dolmetscher” arbeitet und schwarz, weißen Paaren ein lösungsorientiertes, nachhaltiges Coaching bietet.

Dantse Dantse hat bereits hunderte afrikanisch- europäische Beziehungen gerettet. Selbst in scheinbar ausweglosen Partnerschaften erzielte er hervorragende Ergebnisse.

Afro-deutsche Beziehungen können wundervoll sein, wenn sie richtig betreut sind.

Achtung: Dantse verändert dich, deine Beziehung und dein Leben.

https://mycoacher.jimdofree.com/afrika-partnerschaft-business-mentalit%C3%A4t/

Dantse Dantse

Wissenslehrer, Bestsellerautor, Unternehmer

Gründer der DantseLogik

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

Coaching: https://mycoacher.jimdofree.com

Autor: https://dantse-dantse.com

Verlag: https://indayi.de

