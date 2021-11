InterCloud unterstützt Mutua Madrileña mit Cloud-Konnektivität

Für Mutua Madrileña ist Cloud-Konnektivität der Türöffner zur digitalen Transformation – InterCloud bringt die spanische Versicherung auf den Weg – Komplexe Cloud-Plattformen übersichtlich managen

Madrid, 18.11.2021.- InterCloud hat es dem spanischen Versicherungsunternehmen Mutua Madrileña ermöglicht, die Cloud-Nutzung von Microsoft Azure-, AWS- und Oracle-Konnektoren im Hochverfügbarkeitsmodus mit seinen Cloud-Ressourcen zu vernetzen. Die sichere private Cloud-Konnektivität gewährleistet den hohen Sicherheitsstandard und die Geschäftskontinuität, verringert die Komplexität des Multi-Cloud-Einsatzes und ist flexibel genug, sich an neue Dienste und Cloud-Implementierungen anzupassen.

——

Mutua Madrileña hatte eine Strategie zur digitalen Transformation mit klaren Ansprüchen entwickelt: Time-to-Market für die Einführung neuer digitaler Anwendungen, Flexibilität, Agilität bei Entwicklung und Betrieb sowie hohe Standards für Sicherheit und Geschäftskontinuität. Im Mittelpunkt stand die Einrichtung einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung, wobei die Cloud-Konnektivität eine der entscheidenden Voraussetzungen war. Die gesuchte Lösung durfte die Cloud-Nutzung des Unternehmens nicht gefährden und sollte neue Cloud-Initiativen erleichtern.

Mutua Madrileña hatte vor allem drei wesentliche Anforderungen: Sicherheit, Schnelligkeit und Flexibilität. InterCloud erfüllte diese Anforderungen mit einer robusten, vollständig sicheren privaten Cloud-Konnektivität und einer Multi-Cloud-Lösung, die verschiedene Cloud-Plattformen schnell und erfolgreich einbeziehen kann, sowie einer Flexibilität, die sich an neue Dienste und andere Cloud-Implementierungen anpasst.

InterCloud: Leistungsstarke Lösung und verlässlicher Partner

„Wir wollten eine technisch leistungsstarke Lösung und einen Partner, dem wir uns bei unserer Cloud-Transformation im Bereich der privaten Konnektivität anvertrauen können“, berichtet Juan Miguel Guzman, Information Technology Network Manager bei Mutua Madrileña. „Es war wichtig, dass dieser Partner gemeinsam mit uns dazulernt, sich an unsere Bedürfnisse anpasst und die Komplexität reduziert, die mit der Entwicklung und dem Wechsel von Cloud-Anbietern verbunden ist.“

Mit der robusten, vollständig sicheren privaten Cloud-Konnektivität gewährleistete InterCloud den hohen Sicherheitsstandard und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs. Die Lösung verringerte die Komplexität des Multi-Cloud-Einsatzes, so dass in wenigen Wochen verschiedene Cloud-Plattformen schnell und erfolgreich einbezogen werden konnten. Zudem war die InterCloud-Lösung nicht nur von Anfang an vernetzt, sondern auch flexibel genug, sich im Laufe der Zeit an neue Dienste und andere Cloud-Implementierungen anzupassen.

Skalierbare, flexible und leistungsfähige Lösung von InterCloud

InterCloud ermöglichte es Mutua Madrileña, die Cloud-Nutzung von Microsoft Azure-, AWS- und Oracle-Konnektoren im Hochverfügbarkeitsmodus mit seinen Cloud-Ressourcen zu vernetzen, und konnte dadurch die Geschäftskontinuität gewährleisten. Das Model stellt sicher, dass Server, Website und Anwendungen des Unternehmens in der Lage sind, unterschiedliche Bedarfslasten und verschiedene Arten von Ausfällen mit möglichst geringen Ausfallzeiten zu bewältigen.

Eine wichtige Komponente der InterCloud-Plattform zur Gewährleistung der Cloud-Konnektivität ist eine 10G-Infrastruktur, zu der zwei 10G-Cloud-Appliances (CPEs) gehören, die in lokalen Rechenzentren gehostet werden, sowie zwei 10G-Local-Loops für den Zugriff auf die InterCloud-Plattform über die Edge Hosting Services in Spanien. So konnte Mutua Madrileña sich auf Wachstum und Skalierbarkeit verlassen und mit einem Portal arbeiten, das die Komponenten cloudweise gruppiert, um einen klaren Überblick und optimale Kontrolle über die Traffic-Nutzung und die wichtigsten KPIs für die End-to-End-SLAs zu erhalten.

Anforderungen des Marktes an Versicherungsdienstleister

Für Mutua Madrileña als Versicherungsdienstleister ist die Kontinuität des Geschäftsbetriebs so unerlässlich wie die Aufrechterhaltung einer guten Kundenbetreuung und Reputation. Das Unternehmen wollte geschäftlich beweglicher und flexibler werden, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Die Nutzung der Cloud sollte dafür den Weg ebnen. Gleichzeitig barg die hohe Komplexität, die mit der Cloud-Einführung verbunden ist, das Risiko einer langen Markteinführungsdauer und hoher Kosten.

„Schon beim ersten Treffen mit dem Team von Mutua Madrileña waren wir beeindruckt von der Reife der Cloud-Strategie und seiner Vision der Konnektivität, die ein Schlüsselfaktor für jede erfolgreiche Cloud-Einrichtung ist“, sagt Alejandro Gutiérrez Millán, Southern Europe Sales Director von InterCloud. „Wir freuen uns, die Cloud-Reise des Unternehmens begleiten zu dürfen, seinen Multi-Cloud-Bedarf und sein exponentielles Wachstum zu unterstützen und insgesamt Mutua Madrileña dabei zu helfen, die strategischen Cloud-Initiativen voranzubringen.“

————

602 Wörter, 4411 Zeichen (5011 Zeichen mit Leerzeichen)

————

Mutua Madrileña

Mutua Madrileña ist die größte Versicherungsgruppe außerhalb der Lebensversicherungen in Spanien und laut dem Spanish Insurance Company Ranking 2020 das führende Unternehmen der Branche. Der 1930 gegründete Versicherer bietet Kfz-, Kranken-, Hausrat-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie Pensions- und Investmentfonds an. Hauptziel der digitalen Transformationsstrategie von Mutua Madrileña ist es, den Kunden ein besseres Kundenerlebnis zu verschaffen. Zu diesem Zweck passt das Unternehmen seine wichtigsten Kanäle (Web, App, Chatbot) an neue Trends und Technologien an.

2019 suchte Mutua Madrileña per Ausschreibung das beste Konnektivitätsmodell und den optimalen Partner für seine Anforderungen. Mit InterCloud hat das Versicherungsunternehmen erfolgreich Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und seit 2021 Oracle Cloud eingesetzt. https://www.mutua.es

WEITERFÜHRENDE LINKS

+ InterCloud: INTERCONNECT-AS-A-SERVICE

https://intercloud.com/technology/

+ Video: Interconnect Smarter with InterCloud

https://youtu.be/jx_XVPnPI5k

PRESSEBILDER

Alejandro Gutiérrez Millán, Southern Europe Sales Director von InterCloud

https://www.faltmann-pr.de/wp-content/uploads/Alejandro-Gutierrez-Millan.jpg

InterCloud-Platform for Mutua-Madrilenia with customer’s private resources Azure, AWS and Oracle

https://www.faltmann-pr.de/wp-content/uploads/Mutua-Sketch.jpg

PRESSEMELDUNG ALS PDF

https://www.faltmann-pr.de/wp-content/uploads/2021-11_PM-interCloud-Mutua.pdf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

InterCloud

Herr Patrice Favennec

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49.157.3112 4560

web ..: http://www.intercloud.com

email : patrice.favennec@intercloud.com

InterCloud ist der einzige Provider für Software-definierte Cloud-Interkonnektivität (Software Defined Cloud Interconnect SDCI), der sichere Ende-zu-Ende gemanagte Services anbietet. Die API-zentrierte Plattform von InterCloud vereinfacht und beschleunigt den Netzwerkbetrieb und verbessert damit Leistung und Transparenz der Unternehmensressourcen, die auf mehrere Standorte und Cloud-Anbieter verteilt sind. Als Premium-Partner der großen Cloud Service Provider (CSP) bietet InterCloud optimale Konnektivitätslösungen, die an die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst sind. https://intercloud.com/

Diese Pressemeldung darf – auch in gekürzter oder geänderter Form – mit Verweis auf die Quelle www.intercloud.com veröffentlicht werden.



Pressekontakt:

faltmann PR – Öffentlichkeitsarbeit für IT-Unternehmen

Frau Sabine Faltmann

Marshallstraße 23

52066 Aachen

fon ..: +49.241.5707 3570

web ..: https://www.faltmann-pr.de

email : intercloud@faltmann-pr.de