Intensivlehrgang mit Zertifikat über die Programmierung von KI

Mitte April bietet Enable Ai zusammen mit der Bitkom Akademie zum ersten Mal einen praxisorientierten Lehrgang für die Programmierung von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz an. Der gesamte Lehrgang läuft über 2 Monate, wird Live-online abgehalten, und mit einem Zertifikat abgeschlossen.

Mit ihren Künstliche Intelligenz Schulungen bietet Enable Ai Unternehmen jeglicher Branche zukunftsweisende Strukturen, um im Bereich Digitalisierung mitarbeiten zu können. Enable Ai spricht mit ihrem Deep Learning Zertifikatslehrgang in Kooperation mit der Bitkom Akademie Anfänger mit Programmierkenntnissen an, die KI-Anwendungen programmieren möchten zum Beispiel, um Texte zu analysieren, oder zur Produktionsüberwachung.

Der Zertifikatslehrgang findet vom 13.04 – 22.06.22 statt und wird in Blöcken von jeweils 4 x 2 Tagen Live-online ganztägig abgehalten. 5 Trainer aus der Industrie und Forschung, Dr. Waldemar Smirnov, Jan Köhler, Prof. Dr. Matthias Huber, Dr. Sina Huber sowie Dr. Rolf Köhler, bieten mit Theorie und Praxis die Möglichkeit, sich mithilfe von Deep Learning der Digitalisierung sowie der digitalen Transformation zu stellen und mithilfe des Lehrgangs Unternehmensprobleme angehen und lösen zu können. Bereits im Seminar werden typische Probleme behandelt und Lösungsmöglichkeiten erläutert.

Im Lehrgang programmiert jeder Teilnehmer in einer eigenen Umgebung in der Cloud auf einer eigenen state-of-the-art GPU. Eine GPU ist die Hardware um Deep Learning Algorithmen effizient Trainieren zu können. Die Teilnehmer können dadurch das Erlernte mit dem Deep Learning Framework Keras/Tensorflow in vielen Hands-on-Sessions direkt mit Code in Phyton umsetzen. Konkret werden verschiedene Gebiete des Deep Learnings angesprochen, von der Bilderkennung, über Zeitreihen bis hin zu Text-Daten.

Durch die Praxisorientierung wird während des Lehrgangs den Teilnehmern zusätzlich ermöglicht, zwischen den Blöcken Übungsaufgaben zu bearbeiten. So kann die gelernte Theorie sowie die Praxis des Codens in Phyton intensiviert werden. Die Dozenten betreuen die Teilnehmer auch zwischen den Modulen im Bearbeiten dieser zusätzlichen Aufgaben und bei weiteren Fragen.

Der hands-on Zertifikatslehrgang richtet sich an Teilnehmer, die in ihrem Unternehmen mithilfe von KI-Algorithmen auf die Probleme einwirken und entsprechende KI selbst trainieren möchten. Auch die Fähigkeit die Ergebnisse via Web Interface bereit zu stellen ist Teil des Lehrgangs, sodass diese auch anderen Mitarbeitern zugänglich sind.

Der gesamte Lehrgang dauert 8 Tage und wird in einer Gruppengröße von maximal 15 Teilnehmern abgehalten, was eine intensive Betreuung durch die Dozenten ermöglicht. Der Anteil von praktischen Übungen liegt bei 60 %. Genutzte Bibliotheken sind Keras und Tensorflow und die Teilnehmer erhalten die Skripte als .pdf Dateien und die Musterlösungen für die Übungsaufgaben.

Enable AI konzentriert sich auf Schulungen und Trainings in Machine Learning, Deep Learning, Data Science und Statistik, um Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der digitalen Transformation zu unterstützen. Es bietet mit renommierten Trainern verschiedene Seminare und Kurse im Bereich von Digitalisierung, Data Science und KI an.

