Intelligente Verkaufsbeleuchtung mit Stromschienenstrahler

Ein Unternehmen aus Bayern präsentiert ein neues innovatives Leuchtmedium am Beleuchtungsmarkt

Berchtesgaden, 12.11.2021

Ein innovatives Leuchtmedium in Form eines neu entwickelten Stromschienenstrahlers bringt ein Unternehmen aus Bayern auf den Markt.

Maßgeschneidert für Einzelhandel, Ausstellungen, Shops und Verkaufsräume wird dass System per App gesteuert.

Wo einst eine Leuchte nichts weiter war, als eine Lichtquelle mit einer Funktion, hat das Unternehmen LED Explorer mit dem neuen Stromschienenstrahler Chamäleon,

ein weltweit einzigartiges Produkt entwickelt. Es bietet funktionell alles, was zur Ausleuchtung großer und kleiner Flächen notwendig ist.

„Der Chamäleon Strahler wurde explizit für die digitale Zukunft konzipiert“, erklärt Karl Heinz Thias, von der LED Explorer GmbH. „Das System ist via Smartphone und Co. intelligent steuerbar, und ein ressourceneffizientes Produkt.

Der Stromschienenstrahler Chamäleon wird hier in Deutschland produziert und ist kein Produkt was mit hohen Co2 Aufwand importiert wird, erklärt Karl Heinz Thias.

Vorteile des neuen Chamäleon Stromschienenstrahler

Der LED 3-Phasen Strahler bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und lässt sich generell flexibler einstellen als herkömmliche Strahler. Der größte Vorteil des Systems liegt in den zwei Reflektoren, die nicht zusammen um die Hochachse einstellbar sind, sondern lassen sich deutlich weiter als andere Modelle zueinander neigen.

Bei dieser modernen Shopbeleuchtung erlaubt der Strahler, neben den klassischen Schwenkeinstellungen um die Hochachse, weitere Einstellungen des Neigungswinkels, beispielsweise um eine weitere nahegelegene Achse.

Auch optisch hat die neue LED Leuchte einiges zu bieten. Durch ein unauffälliges, dezentes Design, ist sie ein edler Hingucker.

3-Phasen Strahler Chamäleon mit steuerbarer Casambi Technik

Die moderne und innovative Technologie die in der Chamäleon Leuchte steckt bietet vielerlei Nutzungs- und Steuermöglichkeiten. Die Leuchte ist steuerbar und lässt sich direkt von einem Mobilgerät oder Computer dimmen. Hier wird auf die modernste Kommunikationstechnik, mittels Bluetooth Low Energy zurückgegriffen. So lassen sich Lichtszenen individuell einrichten und steuern.

Stromschienenstrahler mit der ibeacon Technologie

Apple Smartphone-Nutzer werden „iBeacon“ kennen. Sie ist eine standortbasierte App zur Übermittlung von gezielten Produktinformationen. Da die Stromschienenstrahler den gesamten Bereich einer Laden- oder Ausstellungsfläche abdecken, bietet sich dieses Tool gut an. Interessierte Kunden werden über diesen Weg bequem am Point of Sale (POS) zum Beispiel über Mitteilungen von Sonderangeboten und temporären Aktionen informiert.

Diese Technik eignet sich für Messestände, Museen oder größere Ausstellungsflächen.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Museen, Kaufhäusern und Verkaufsflächen mittels LED Stromschienenstrahler spezialisiert. Der neue 3 Phasen Strahler Chamäleon wird momentan in den Deutschen Markt eingeführt.

