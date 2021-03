Insurtech Helvengo schliesst Finanzierungsrunde ab

Zürich. Mit Helvengo legt ein neues Versicherungs-Startup für kleine und mittlere Unternehmen los. Das Kapital kommt von Hypoport, Seed X, Super Angel Dr. Cornelius Boersch sowie weiteren Business Angels.

Die Kapitalerhöhung wird genutzt, um das Produkt in der Schweiz weiter zu entwickeln und um den Markteintritt nach Deutschland und Österreich vorzubereiten.

Die Versicherungsprodukte von Helvengo richten sich speziell an Unternehmer sowie KMUs und adressieren gleich mehrere Herausforderungen, vor denen Unternehmen beim Thema Versicherungsabschluss stehen: intransparente, komplexe Angebote in Bezug auf Deckung und Prämiengestaltung, vorgefertigte, generalisierte Versicherungspakete sowie zeitaufwändige, analoge Prozesse. Mit der Helvengo-Lösung profitieren Nutzer als auch deren Makler von einem komplett digitalen Prozess, transparenten Prämien sowie von berufsgruppenspezifischen und leicht verständlichen Versicherungsprodukten.

Co-Founder Vedran Pranjic dazu: “Die aktuelle Lage hat kleine Unternehmen viel härter getroffen als grössere, etablierte Firmen. Die Wirtschaft befindet sich derzeit in erheblichen Turbulenzen und die Unternehmenslandschaft von KMUs wird in einem Jahr eine andere sein. Als Unternehmer, die sich für andere Unternehmer einsetzen, wird diese Investition unsere Fähigkeit beschleunigen, massgeschneiderte Versicherungen zu liefern, um die individuellen Geschäftsanforderungen zu unterstützen. Wir helfen Unternehmen, diesen Sturm nicht nur zu überstehen, sondern danach wieder zu wachsen.”

Helvengo setzt auf vertrauensvolle Vertriebskanäle

Helvengo integriert den traditionellen Vertrieb in ihr Geschäftsmodell und verbindet damit die Expertise und langjährige Erfahrung des klassischen Versicherungsmaklers mit den modernen Möglichkeiten digitaler Technologien. Versicherungsmakler sind im KMU-Geschäft nach wie vor aufgrund der heutigen Prozesse oft mehrere Tage beschäftigt, um einen Kunden zu versichern. Mit digitalen Technologien verkürzt Helvengo diesen Prozess auf wenige Minuten. Als zweiten Vertriebskanal setzt Helvengo dank modularer Produktstrategie auf bedarfsgerechte Versicherungslösungen für digitale Ökosysteme. Erste Partnerschaften sind aufgegleist. Dank Helvengo sind Plattformintegrationen innerhalb kürzester Zeit möglich.

Gründer mit Insurtech-Erfahrung

Helvengo wurde von Benedikt Andreas, Felix Huemer und Vedran Pranjic gegründet, alles ehemalige Wefox-Mitarbeiter der ersten Stunde. Auf Versicherungsseite arbeitet das Startup aktuell mit dem internationalen Spezialversicherer Markel zusammen. Um das Produktportfolio auszuweiten, ist Helvengo bereits mit weiteren Gesellschaften und Rückversicherungen im Austausch. Benedikt Andreas dazu: “Wir sind ein grosser Fürsprecher von Partnerschaften in der Versicherungsbranche und sind deshalb konstant in Gesprächen, unser Portfolio mit weiteren Partnern auszubauen, um noch mehr Segmente und Deckungen anzubieten”.

Felix Huemer über die weitere Markt- und Distributionsstrategie: “Wir sehen für alle europäischen Märkte ein grosses Potenzial im Segment der KMUs und Selbständigen. Aktuell bieten nur wenige der grossen Versicherer ihre Policen komplett digital an. Demgegenüber stehen Makler und Endkunden mit grosser Nachfrage nach einem digitalen Angebot. Desweiteren werden Ökosystem-Partnerschaften für Helvengo relevant, auch ausserhalb der bestehenden Grenzen des Versicherungsvertriebs. Heute schon gestalten wir gemeinsam mit unseren Partnern aus versicherungsfremden Industrien neue, komplementäre Serviceangebote, welche sich nahtlos in bestehende Customer Journeys integrieren lassen und mittels digitaler Technologien den KMUs echten Mehrwert bei ihrer Risikominimierung und -prävention liefern.”

Starke Investoren an Bord

Neben starken Versicherungspartnern hat Helvengo auch namhafte Investoren für das weitere Wachstum überzeugt. Neben der SDAX-gelisteten Hypoport aus Deutschland konnten auch der Schweizer Early Stage-VC Conny und Co von Super Angel Dr. Cornelius Boersch, der liechtensteinische VC Seed X und weitere Business Angels gewonnen werden. Dr. Cornelius Boersch zum Investment: “Als Super Angel sehe ich viele Startup-Ideen und Teams. Das Helvengo-Team überzeugt durch langjährige Insurtech-Erfahrung und ein starkes Geschäftsmodell in einer höchst attraktiven Branche. Unternehmer berichten mir häufig, wie ineffizient der Prozess zur optimalen Versicherungsdeckung ist. Helvengo bietet diesen Firmen nun die Möglichkeit, ihre Risiken in wenigen Minuten abzusichern und sich damit wieder voll und ganz ihrer unternehmerischen Reise zu widmen.”

Mathias Jaeggi, CEO und Partner bei Seed X, meint: “KMUs machen mehr als 95% aller Unternehmen in Europa aus. Es ist wichtig, dass sie Zugang zu den besten Versicherungslösungen auf einfachstem Weg erhalten. Wir glauben, dass Helvengo die Art und Weise, wie KMU-Versicherungen vertrieben werden, entscheidend verändern wird.”

