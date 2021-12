Inspiration für Familien und ErzieherInnen

„Tanzt mit euren Kindern“, ein Ratgeber für Eltern und ErzieherInnen von Gabriela Dumitrescu

Buchstaben und Formen tanzen vom Cover des Ratgebers „Tanzt mit euren Kindern“ in das Buch hinein und greifen den spielerischen, leichten Ton der Sprache auf. Wie die vielen Kinder, die sie unterrichtet hat, nimmt Autorin Gabriela Dumitrescu die Leserin/den Leser an die Hand und tanzt mit ihr/ihm – nicht durch ein Tanzstudio, sondern durch das Buch.

Zunächst berichtet Dumitrescu, selbst dreifache Mutter, von den Erfahrungen in der von ihr gegründeten und geführten KinderTanzSchule, in der sie hauptsächlich mit Kindern im Vorschulalter arbeitete. Die erfahrene Tanzpädagogin erzählt beispielsweise von der Erschöpfung der Kinder nach einem langen Kindergartentag, von dem Wunsch der Eltern, ihre Kinder möglichst früh möglichst umfassend zu fördern und legt dar, welche Schlüsse sie aus ihren Beobachtungen gezogen hat. Wenn Eltern mit ihren Kindern selber tanzen oder auch ErzieherInnen in der Kita Tanz als Selbstverständlichkeit im Kita-Alltag einbauen würden, so ihr Fazit, würde es alle Beteiligten enorm entlasten, bereichern und inspirieren. Gleichzeitig würde es Familien stärken und den Bedürfnissen von Kindern im Vorschulalter gerechter werden als ein Extrakurs am Nachmittag.

Dumitrescu führt viele gute Gründe dafür an, warum Erwachsene und Kinder tanzen sollten. Unter anderem schreibt sie: „Im Tanz ist das Leben leicht und fröhlich; auch wenn es ein trauriger Tanz ist, ist die Empfindung im Körper eine freudige. Es ist eine Empfindung des Lebendigseins.“

Es folgen fundierte und klar strukturierte Anregungen, die schon beim ersten Lesen Lust machen sie auszuprobieren. Detailliert und gleichzeitig auf den Punkt gebracht, beschreibt Gabriela Dumitrescu konkrete Übungen und macht realistische Vorschläge, die auch Familien ohne Tanzerfahrung gut umsetzen können. Alles in allem ist es “ … ein tolles Buch – interessant, lehrreich, sehr fröhlich, schön formuliert und dabei nie mit erhobenem Zeigefinger, kurz: ein wichtiger Ratgeber, der inspiriert und Mut macht.“, schreibt Leserin Annemarie Kiesling.

Der Ratgeber ist bei Books on Demand erschienen. Es ist direkt bei BoD, im stationären Buchhandel, sowie in allen gängigen Online-Buchshops als Paperback für 12,99 EUR und als Ebook (bis 14.12. 2021 zum Aktionspreis von 5,49 EUR) mit der ISBN 9783755716266 erhältlich. Das Buch umfasst 112 Seiten.

Die Autorin Gabriela Dumitrescu ist professionelle Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin, bildende Künstlerin und Mutter von drei Kindern. Sie unterrichtete Laien und Profis aller Altersgruppen in den unterschiedlichsten Tanztechniken und -stilen. Sie gründete und leitete die KinderTanzSchule in Berlin, arbeitete als freie Tänzerin und Choreografin am Theater und beim Film und schuf zum Beispiel die Tanzszenen in Roland Emmerich s Kinofilm „Anonymous“.

Gabriela Dumitrescu

