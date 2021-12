Insektenschutz Klumpp: Ideen, Tipps, Kurioses zur Adventszeit

Strahlende Kinderaugen, die Freude wenn die vierte Kerze angezündet wird. Die Spannung nachdem das letzte Türchen am Adventskalender geöffnet wird. Das ist die Adventszeit.

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das Christkind vor der Tür.“ Die Adventszeit ist für den einen eine ruhige Zeit, für den anderen eine hektische Zeit. Es gibt noch viele Erledigungen zu machen um an Weihnachten eine besinnliche Zeit zu genießen. Insektenschutz Klumpp steht ihnen mit seinem Adventsspezial zu Seite!

An jeden Adventssonntag gibt es Tipps, Ideen und Kurioses zur Weihnachtszeit.

Zum ersten Advent gibt es das Lieblings Plätzchen Rezept von Insektenschutz Klumpp: Hildabrötchen. Schauen Sie auch an den weiteren Adventssonntage rein. Ob Bastelanleitungen, Ideen oder kurioses rund ums Fest. Sicher ist für jeden was dabei.

Wussten sie zum Beispiel das es in den letzten 30 Jahren an Weihnachten nur vier Mal tiefen Schnee gab? Oder haben sie sich über Ihre defekt Waage nach der Weihnachtszeit gewundert? 370g legt jeder beim Weihnachtsfest im Schnitt zu! Das wundert nicht, wenn man neben dem Weihnachtsessen auch noch allerlei Plätzchen und andere süßen Versuchungen erliegt: 144 Mio. Schokoladenweihnachtsmänner wurden im letzten Jahr produziert! Noch mehr kurioses, aber auch hilfreiche Ideen an jeden Adventssonntag auf https://insektenschutz-klumpp.de/

Eine schöne Adventszeit wünscht Insektenschutz Klumpp!

