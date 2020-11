Innovativer Zuhause-Service für ältere Menschen jetzt auch in Straßlach-Dingharting

Jessica Bauner ist unsere neue Lebenshelferin in Straßlach-Dingharting. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Straßlach-Dingharting, 19.11.2020. Die freiberuflichen Lebenshelfer/innen der SeniorenLebenshilfe sind bundesweit für mehr Lebensqualität und Alltagskompetenz von Senioren im Einsatz. Jessica Bauner ist eine neue Lebenshelferin im Team, dank deren Unterstützung der Service nun auch für Senioren in Straßlach-Dingharting und im Umkreis verfügbar ist. Nähere Infos zu Frau Bauner und der SeniorenLebenshilfe gibt es auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Straßlach-Dingharting.

Das neue Dienstleistungskonzept für hohe Lebensqualität im Alter

Zwischen der selbstständigen Alltagskompetenz und der Pflege klaffte bisher eine Lücke. Diese füllt der Dienstleister SeniorenLebenshilfe aus, da sich das Unternehmen auf die Betreuung im vorpflegerischen Bereich spezialisiert hat. Das Ziel der Leistungen beruht darauf, älteren Menschen so lange wie möglich die Chance zu geben, in den eigenen vier Wänden zu bleiben und in Selbstbestimmung zu leben. Die seit 2012 bestehende SeniorenLebenshilfe unterstützt dort, wo Familienmitglieder nicht immer Zeit haben und wo Hilfe wichtig ist. Doch neben Arztfahrten, Hilfe im Haushalt und Behördengängen, sind die Lebenshelfer/innen auch im zwischenmenschlichen Bereich tätig. Gemeinsame Unternehmungen und persönliche Gespräche sind das, was vielen älteren Menschen fehlt und was für die Lebensqualität und das Wohlbefinden von essenzieller Bedeutung ist. Alle Lebenshelfer/innen im bundesweiten Netzwerk übernehmen die Dienstleistungen auf selbstständig-freiberuflicher Basis. Die Koordinierung und fachlichen Schulungen und Fortbildungen werden über die in Berlin ansässige Zentrale der SeniorenLebenshilfe vorgenommen.

Das Leistungsangebot zwischen Menschlichkeit und praktischer Unterstützung

Mit zunehmendem Lebensalter fallen viele Dinge immer schwerer, bis sie zuletzt kaum noch ohne externe Hilfe erledigt werden können. Putzen, Kochen, Wäschewaschen oder ein Besuch beim Arzt können durch verschiedene Einschränkungen der Alltagskompetenz zur Herausforderung werden. Hier tritt die SeniorenLebenshilfe auf die Agenda und sorgt zum Beispiel dafür, dass von Lebenshelfer/innen betreute ältere Menschen nicht mit dem Taxi oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arzt oder zu Behörden fahren müssen. Die Fahrten übernehmen Lebenshelferinnen wie Jessica Bauner mit ihrem eigenen PKW. Gemeinsame Spaziergänge, Gespräche sowie die Koordination von Haushalt und Alltag gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich der Lebenshelfer. Das Konzept der SeniorenLebenshilfe beruht auf Honorarbasis und ist in dieser Form einzigartig in Deutschland.

Jessica Bauner – die neue Lebenshelferin in Straßlach-Dingharting und im Umland

Für alle Senioren in und um Straßlach-Dingharting ist Jessica Bauner von der SeniorenLebenshilfe die Ansprechpartnerin, wenn es um die professionelle vorpflegerische Betreuung geht. Frau Bauner ist empathisch und freundlich, verfügt über alle Qualifikationen und hat viel Erfahrung in der Arbeit mit Senioren. Wie Jessica Bauner selbst sagt, ist es ihre Passion und ihre berufliche Bestimmung, älteren Menschen mit Empathie und Tatkraft zur Seite zu stehen. Die Erleichterung des Alltags in den eigenen vier Wänden sollte jedem Senior möglich sein. Privat ist Jessica Bauner glücklich verheiratet, liebt Yoga und Ausflüge in die Alpen.

Über die SeniorenLebenshilfe – Lebenshelferin Jessica Bauner

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Das Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist stets darum bemüht, sein Angebot deutschlandweit auszubauen, weshalb es fortwährend nach neuen Lebenshelfern sucht. Wie auch Frau Bauner werden alle neuen Lebenshelfer dabei vom Berliner Team unterstützt – angefangen beim Einstieg in die Selbstständigkeit bis hin zu alltäglichen Fragen.

