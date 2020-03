Innovation pur: der neue LED Hallenstrahler Alpha

Einfachste Montage, hocheffizient – der neue LED Hallenstrahler Alpha

“Wir sind heller” setzt jetzt auf made in Germany – mit der LED Hallenstrahler Serie Alpha. Nach langjähriger Erfahrung in der Industriebeleuchtung und der genauen Analyse von Kundenanforderungen haben die Lichtexperten der WSH GmbH einen Hallenstrahler entwickelt, der speziell auf die Bedürfnisse der Industrie- und Gewerbebeleuchtung ausgelegt ist. Der Alpha überzeugt durch ausgefeilte Innovationen, die Installation, Montage, Wartung und Handhabung deutlich vereinfachen – ausgestattet mit modernster, hocheffizienter LED Technik.

Bereits bei Installation und Montage haben die Lichtexperten von “Wir sind heller” für eine deutlich bessere Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen Hallenstrahlern gesorgt: der Aufhängebügel wird an der vorgesehenen Montageposition angeschraubt, anschließend wird der Strahler nur noch eingehängt und fixiert.

Der Hallenstrahler ist mit einem Stecker versehen, der mit dem passenden Gegenstück nur noch angeschlossen werden muss – fertig. Die Montage ist mit einer Person zu bewältigen und spart so Kosten. Das reduzierte Design und die leistungsstarken LEDs sorgen für ein geringes Eigengewicht des Strahlers – wer an schwerfällige Hallenstrahler denkt ist hier fehl am Platz.

Der Alpha Strahler baut modular auf. Jedes 40 Watt Modul ist ein in sich geschlossenes System. In einem Strahler können bis zu 8 Module mit einer Leuchtstärke bis zu 53.000 Lumen verbaut werden. Hohe Effizienz bis zu 166 Lumen pro Watt. Mit diesem Hochleistungs-Strahler können große Industriehallen oder Veranstaltungshallen im Innen- oder Außenbereich ausgeleuchtet werden. Trotz einfachster Montage und Steckeranschluss ist der WSH Alpha für den Einsatz in feuchteren Umgebungen geeignet. Alle Komponenten verfügen über einen IP-Schutz von IP66.

Wir sind heller fertigt die Alpha-Serie in Deutschland, eine ganz bewusste Entscheidung, um kurzfristig und flexibel auf individuelle Kundenwünsche reagieren zu können. Dabei hat der Kunde eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten: DALI, ZigBee oder 1-10V lässt sich der Alpha in Lichtsteuerungen einbinden. Neben 30° 60° oder 120° stehen auch asymmetrische Abstrahlwinkel wie 90 x 100°, 60 x 150° oder 75 x 160° zur Verfügung. In der Lichtfarbe hat sich “Wir sind heller” auf einen Standard von 5000 Kelvin festgelegt – optimal für eine Hallenbeleuchtung. Die Module sind aber optional auch in vier alternativen Lichtfarben erhältlich. So können auch weitere Lichtstimmungen realisiert werden. Auch der Farbwiedergabeindex ist wählbar. Standardmäßig werden die Module mit einer Farbwiedergabe von CRI >70 geliefert. Für höhere Anforderungen, die z.B. eine genaue Farberkennung benötigen, können auch CRI >80 oder CRI >90 bestellt werden. Gut für die Lebensmittelindustrie: der Alpha wurde nach IFS DIN 10500 zertifiziert und steht somit einem Einsatz in der Lebensmittelbranche nichts im Wege.

Eine weitere Innovation: das Klemmsystem. Anders als bei herkömmlichen Systemen können die LED-Module durch das Lösen von zwei Schrauben schnell entriegelt und gewechselt werden. Das minimiert den Wartungsaufwand um ein Vielfaches. Auch ein Blendschutz kann so kurzfristig integriert werden.

Weitere Informationen und Beratung erhält man unter

Wir sind heller Hallenstrahler

oder per Mail unter info@wirsindheller.de

Die WSH GmbH – “Wir sind heller” mit Firmensitz in Gummersbach hat sich auf Industriebeleuchtung und LED Beleuchtung mit modernster Technik spezialisiert. Dabei begleitet das Unternehmen den Kunden von der Ideenfindung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner. Das Produktportfolio von “Wir sind heller” reicht von der LED Industriebeleuchtung (z.B. LED Hallenstrahler) über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung bis zu Lichtsteuerungen. Wir sind heller bietet auch Leuchtenbau für Sonderlösungen und Kleinserien an.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Fachplaner und eine perfekte Beleuchtungslösung für den Kunden gehören neben hochwertigen Produkten zur Strategie des Unternehmens. Dabei liegt besonders Augenmerk auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch.

