Innovation bei easyTherm Infrarotheizungen mit Licht

Da geht der Heizung ein Licht auf

Als Experte für durchdachte Infrarotheizungslösungen hat sich easyTherm längst einen Namen gemacht. Das österreichische Unternehmen ließ schon vor Jahren mit Design-Elementen aufhorchen, die Licht und Wärme optimal vereinen. Die praktische Kombination aus Infrarotpaneel und Lichtrahmen hat sich bereits als easyLight-Reihe fest am Markt etabliert und bringt nun eine Neuerung.

Verbesserte LED-Technologie

Nach Optimierung der Produkteigenschaften überrascht easyTherm nun mit der Licht-Innovation Tunable White, wodurch Kundinnen und Kunden erweiterte Möglichkeiten bei der Einstellung der Beleuchtung genießen. Ab jetzt kann nicht nur Helligkeit, sondern auch Farbtemperatur stufenlos angepasst werden – mit nur einer Fingerbewegung und völlig unabhängig von der Heizung. Ob angenehmes Ambiente-Licht fürs Schlafzimmer oder Tageslicht ähnliche Beleuchtung fürs Arbeitszimmer, von Warm-Weiß bis Neutral-Weiß ist die ideale Farbtemperatur für jede Stimmung und Anwendung dabei.

Wärme und Licht in einem

Der geradlinige, klare Look bietet jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Wohnsituationen. Hier punktet nicht nur das Aussehen. Zudem sorgt die einmalige Wärmestrahlung des Infrarotpaneels für Wohlbefinden. Besonderes Plus: Im Raum ist keine zusätzliche Beleuchtung notwendig, denn der Lichtrahmen dient als vollwertiges Raumlicht. Durch die platzsparende Befestigung an der Decke von easyTherm Infrarotpaneel und easyLight Lichtrahmen, verteilen sich Licht und Wärme gleichmäßig im Raum und zwei Grundbedürfnisse des Wohnens werden mit einem Schlag erfüllt. Das neue Lichtfeature Tunable White ist mit allen easyTherm Infrarotpaneelen kombinierbar und jederzeit einfach nachrüstbar.

Lichtlösungen, die für sich sprechen

Die Kombination aus effizienter easyTherm Infrarotheizung und einzigartiger LED-Technologie bietet zahlreiche Vorteile:

-behagliche Wärme und angenehmes Licht in einem

-keine zusätzliche Beleuchtung notwendig

-stufenlose Dimmfunktion und Farbtemperatur-Einstellung

-ideale Ausleuchtung ohne Schatten

-jederzeit nachrüstbar für alle easyTherm Infrarotpaneele

-elegantes Design in vier verschiedenen Ausführungen

-mehr Platz dank Deckenmontage

-getrennte Nutzung von Infrarotheizung und Licht möglich

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

