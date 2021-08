INNENSICHTEN – 5. URBAN SPACE VIDEO WALK

WELTKUNSTZIMMER DÜSSELDORF – 5. URBAN SPACE VIDEO WALK & VERLEIHUNG DES URBAN SPACE FILMPREISES

Was bedeutet für uns Rückzug ins Innere? Wann ist es ein Schutzraum und wann Konfliktzone? Was sehen und erfahren wir beim Blick ins Innere? Was passiert, wenn ein solcher Rückzugsort fehlt oder verloren gegangen ist? Der Rückzug in das Innere kann ein vertrautes Zuhause, Sicherheit, Intimität und Schutzraum bedeuten. Gleichzeitig kann er aber auch Isolation, Einsamkeit oder Spannungen beinhalten.

Der diesjährige 5. Urban Space Video Walk findet unter dem Thema „Innensichten“ statt. Auf einer architektonischen, emotionalen oder gesellschaftlichen Ebene soll das „Innenleben“ filmisch aus unterschiedlichsten Perspektiven erforscht werden.

Der 5. Urban Space Video Walk blickt in diesem Jahr nach innen, anstatt in die Stadt auszuströmen. Auf dem weitläufigen WELTKUNSTZIMMER Gelände der ehemaligen Backfabrik entsteht ein urbaner Video-Parcours, der in einem gemeinsamen Spaziergang erkundet wird. Zwischen unbekanntem Terrain und vertrauten Gefilden eröffnen sich ungewöhnliche Nischen, verborgene Winkel und von Pflanzen eroberte Hinterhofareale. Zusammen mit den filmischen Arbeiten verschmelzen sie als nächtliche Projektionsflächen zu temporären Kinos, die auftauchen und verschwinden.

Die in einem Open Call eingesendeten Kurzfilme werden mit einem Jurypreis und einem Publikumspreis am Ende der Veranstaltung gemeinsam ausgezeichnet.

Über das WELTKUNSTZIMMER

Im Oktober 2012 gründete die Hans Peter Zimmer Stiftung zur Förderung bildender Kunst, darstellender Kunst und Musik ein neues, interdisziplinäres Kunstzentrum: das WELTKUNSTZIMMER. In den zweigeschossigen Ausstellungsflächen finden im Jahr drei bis vier Ausstellungsprojekte wechselnder Kurator*innen statt. Hierzu sind junge, wie auch erfahrene Kurator*innen, Kunsthistoriker*innen und Künstler*innengruppen fortlaufend eingeladen, sich mit einem Konzept zu bewerben.

Die Konzertserie MUSIKZIMMER, die insbesondere junge Nachwuchsbands aus Düsseldorf und der Umgebung fördert, wird einmal monatlich veranstaltet.

Mit der Pflege der sechs Gastateliers im GÄSTEZIMMER, in denen Künstler*innen zur Realisierung eigener Projekte im Raum Düsseldorf/NRW und in Kooperation mit Partnerinstitutionen (wie zum Beispiel der Kunsthalle Düsseldorf, der internationalen tanzmesse, der Tanzrecherche NRW oder dem asphalt Festival) bis zu mehrere Wochen leben, arbeiten und Projekte realisieren können, ist das WELTKUNSTZIMMER geprägt durch Offenheit und Gastfreundschaft und wird zu einem lebendigen Ort des Austausches.

