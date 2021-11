inMedias Kommunikation vermittelt Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen neuen Premiumpartner Rheinpuls

Ab sofort ist die Rheinpuls Health Care neuer Premium- und Hygienepartner des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Vermittelt von der Lohmarer Agentur inMedias Kommunikation.

Rheinpuls Health Care ist ab sofort neuer Premium- und Hygienepartner der Rhein-Neckar Löwen. Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Monheim ist der Spezialist in Sachen Hygiene am Arbeitsplatz, in Verkaufsräumen und überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Vermittelt wurde die Partnerschaft von inMedias Kommunikation – Agentur für PR & Sponsoring aus Lohmar.

„Uns waren die hohen Kosten für eine unsichtbare und nur bedingt wirksame Hygiene schon lange vor Corona ein Dorn im Auge. Wir haben daher ein innovatives Produkt entwickelt und konnten dieses Problem so in unseren Unternehmen erfolgreich angehen“, berichtet Sven Klee, Geschäftsführer von Rheinpuls Health Care.

Als erstes gemeinsames Projekt haben rheinpuls und Löwen das Trainingszentrum in Kronau und die dort mannigfaltig vorhandenen Kontaktflächen ins Auge gefasst. „Die Corona-Pandemie hat es in verschärfter Weise deutlich gemacht: Hygiene ist ein großes Thema – und zwar quer durch die Gesellschaft. Auf diesem sensiblen Feld einen hochprofessionellen, innovativen und verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen, ist in meinen Augen unverzichtbar und ein echter Gewinn für uns“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Um die zuletzt exorbitant gestiegenen Ausgaben für Desinfektions- und Reinigungsmittel zu senken und die Hygiene sichtbar zu steigern, hat Rheinpuls Health Care die „You’re Protected“ Folie entwickelt. Sie ist selbst desinfizierend und tötet krankheitserregende Viren, Bakterien und Keime in kürzester Zeit ab. Die „You’re Protected“ Folie ist für alle häufig genutzten Flächen in Unternehmen geeignet und bietet die Qualität einer hochwertigen Fahrzeug-Folierung.

Unter anderem REWE, seines Zeichens seit 2011 Premiumpartner der Rhein-Neckar Löwen, und Porsche schwören auf die Hygienefolie von rheinpuls in ihren Kunden- und Produktionsräumen, schwärmen von zahlreichen positiven Rückmeldungen und der angenehmen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen von Sven Klee. Der Clou dabei: Rheinpuls Health Care bietet seinen Kunden ein „Rundum-sorglos-Paket“ von der Bestandsaufnahme bis zur Anbringung der Folie – inklusive fachgerechter Beratung während des gesamten Prozesses.

Markus Bartha, Geschäftsführer von inMedias Kommunikation ergänzt: „Aktuell arbeiten alle Bundesligisten an ihren Hygienekonzepten. Diese neue Partnerschaft ist nicht nur für Rheinpuls Health Care und die Rhein-Neckar Löwen ein echter Benefit, sondern für alle Freunde, Fans und förderer des Handballsports! Ein stakres Statement im Kampf gegen Corona.“

Die inhabergeführte Agentur ist mit drei Mitarbeitern seit 2004 am Markt und betreut renommierte Kunden aus den Bereichen Green-Tech, Automobil, Handel, Lebensmittel, Hygiene, Energie, Logistik, Gastronomie, Hotellerie, Sport und Mobilfunk. Das Leistungsspektrum umfasst die Kommunikationsdisziplinen Public Relations und Sponsoring.

