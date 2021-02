Infotage Brandschutz und Anlagensicherheit in der chemischen Industrie

Start: 22.04.2021 09:00 Uhr

Die DECHEMA Online Infotage “Brandschutz und Anlagensicherheit” sind der Treffpunkt für Experten, Fachkräfte und Sicherheitsbeauftragte zu vorbeugendem Brandschutz, Umgang mit und Vermeidung von Schadenfällen in der chemischen Industrie.

Marktführer, Experten und Fachkräfte aus den Bereichen ## Feuerwehr ## Apparate- und Anlagenbau ## Anbieter von Brandschutz- und Löschanlagen ## Betreiber von Anlagen in der chemischen Industrie und der Prozessindustrie ## Genehmigungs- und Überwachungsbehörden ## Sachverständige und Sicherheitsexperten der Versicherungsbranche finden hier Gelegenheit zum intensiven Austausch über Lösungen und Best Practices für optimalen Brandschutz und zur Anlagensicherheit in der chemischen Prozessindustrie.

Brände gehören zu den Schadenfällen mit der größten Tragweite, denn sie gefährden Menschenleben und Umwelt und haben häufig schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen. Dass sie in Deutschland sehr selten auftreten, ist auch den großen Anstrengungen beim vorbeugenden Brandschutz zu verdanken. Ziel ist es, die Risiken noch weiter zu minimieren. Doch gerade die chemische Industrie steht dabei vor besonderen Herausforderungen, denn sie geht häufig mit leicht entflammbaren Stoffen um. Deshalb kommt dem abwehrenden und vorbeugenden, organisatorischen und anlagentechnischen Brandschutz eine besonders hohe Bedeutung zu.

Die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. führt Fachleute unterschiedlicher Disziplinen, Institutionen und Generationen zusammen, um den wissenschaftlichen Austausch in chemischer Technik, Verfahrenstechnik und Biotechnologie zu fördern. Die DECHEMA sucht nach neuen technologischen Trends, bewertet diese und begleitet die Umsetzung von Forschungsergebnissen in technische Anwendungen. Über 5.800 Ingenieure, Naturwissenschaftler, Studierende, Firmen und Institutionen gehören dem gemeinnützigen Verein an. Gemeinsam mit der DECHEMA Ausstellungs-GmbH ist er Veranstalter der ACHEMA. Mehr unter www.dechema.de

