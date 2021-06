Informationen nach dem Cyberangriff auf die PEARL. GmbH

Gute Neuigkeiten: Der Onlineshop von PEARL www.pearl.de und alle weiteren Systeme funktionieren nach 3 Tagen seit dem 08.06.2021 wieder reibungslos.

Ab sofort stehen unseren Kundinnen und Kunden alle Internetseiten und Services wieder wie gewohnt zur Verfügung. Auch in unserem Pearl Factory-Outlet kann wieder mit Giro- und Kreditkarte bezahlt werden.

Unsere IT-Systeme wurden von externen IT-Security-Experten und unseren hauseigenen EDV-Spezialisten gründlich geprüft und wieder online geschaltet. Sicherheit für Kundendaten steht für uns an oberster Stelle und geht vor Schnelligkeit, weshalb wir eingehende forensische Prüfungen unserer Systeme vorgenommen haben, bevor diese wieder online geschaltet wurden.

Bei dem Cyberangriff auf die PEARL. GmbH wurden keine Kundendatenkompromittiert. Die Hacker hatten ausschließlich virtuelle Serversysteme angegriffen.

Da wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit bieten möchten, wurden alle Systeme sofort nach Erkennung des Angriffsheruntergefahren – auch der Pearl-Onlineshop.

Mittlerweile laufen alle Systeme und unsere Versandzentren wieder auf Hochtouren und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alle Bestellungen schnellstmöglich bearbeiten und an die Paketdienstleister übergeben.

Für eventuell längere Wartezeiten möchten wir uns entschuldigen.

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

