InfectoPharm: Erfolgreich mit Unikaten für Nischenmärkte

Nächste Generation in der Geschäftsführung des Heppenheimer Pharmaunternehmens – Marktführer bei Arzneimitteln für Kinder

Heppenheim, 2. September 2020 – Stabwechsel bei der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH: Gründerin Monika Zöller übergibt den Vorsitz der Geschäftsführung ihrem Sohn Philipp Zöller. Gleichzeitig ist zum 1. Juli 2020 Schwiegersohn Michael Gilster in die Geschäftsführung des international tätigen Familienunternehmens eingetreten. Mit jährlichen Wachstumsraten im zweistelligen Bereich wurde InfectoPharm in die Liste der “1000 Companies to Inspire Europe”aufgenommen.

Nischenmärkte sind für Pharma-Riesen nicht interessant. Das familiengeführte Pharmaunternehmen InfectoPharm dagegen beweist, dass auch in kleinen Märkten wie der Kinderheilkunde große Chancen liegen können. Der deutsche Marktführer für pädiatrische Arzneimittel mit Sitz in Heppenheim nahe Frankfurt wächst seit drei Jahrzehnten – mit Unikat-Produkten und einem werbefreien Fortbildungsangebot für Mediziner.

Die Erfolgsgeschichte beginnt mit einem Antibiotikum: Weil seine Tochter die bitter schmeckende Medizin nicht schlucken wollte, entwickelte der Diplom-Chemiker Dr. Manfred Zöller 1988 einen Penicillin-Saft mit süßem Kirschgeschmack und verbesserter Rezeptur speziell für Kinder. Wenig später gründete er mit seiner Frau Monika Zöller InfectoPharm. Seither entwickelt das Unternehmen im hauseigenen Labor aus bewährten Wirkstoffen neue Medikamente für Nischenmärkte. Und das innovative Antibiotikum für Kinder wird noch heute verschrieben.

Monika Zöller hat seit der Gründung die Entwicklung des Unternehmens mitgeprägt – und übernahm 2012 nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes den Vorsitz der Geschäftsführung. Nachfolger ist ihr Sohn Philipp Zöller, seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung und ebenso wie Tochter Dr. Anna Gilster Pharmazeut. Schwiegersohn Michael Gilster trat zum 1. Juli 2020 in die Geschäftsführung ein. “Die zweite Generation ist optimal vorbereitet”, sagt Monika Zöller. “Geschäftsführung und Mitarbeiter sind bereit für das weitere Wachstum, auch in den internationalen Märkten.”

Jährliches Umsatzwachstum von rund 15 Prozent

InfectoPharm ist längst nicht mehr nur in Deutschland tätig. Mit mehr als 130 Präparaten, rund 220 Mitarbeitern, der 2015 integrierten Tochterfirma Pädia GmbH für rezeptfreie OTC-Produkte, einer Niederlassung in Wien und internationalen Partnerschaften erreicht das Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum von jährlich rund 15 Prozent. Zum Portfolio zählen neben speziellen Medikamenten für die Kinderheilkunde auch längst Präparate für Erwachsene in den Bereichen der Dermatologie, Allergologie und HNO-Heilkunde. Ein ganzer Geschäftsbereich kümmert sich um einzigartige und lebensnotwendige Antibiotika, die im Krankenhaus intravenös appliziert werden. 2019 betrug der Umsatz rund 175 Millionen Euro. “In diesem Jahr wollen wir die 200-Millionen-Euro-Umsatzmarke knacken”, sagt Philipp Zöller.

Antibiotika auch gegen multiresistente Keime, Salben oder Asthma-Medikamente: Das typische InfectoPharm-Präparat ist ein Unikat für Nischenmärkte – etwa ein wohlschmeckender Saft statt großer Tabletten oder ein Arzneimittel mit optimierten Wirkstoffen, das seltener verabreicht werden muss. Neben den hauseigenen Rezepturen gewinnen internationale Kooperationen an Bedeutung. 2017 zählte die London Stock Exchange Group (LSEG) InfectoPharm zu den “1000 Companies to Inspire Europe”. Und das deutsche Statistik-Portal Statista rechnet 2020 zum dritten Mal in Folge InfectoPharm zu den “innovativsten Unternehmen”.

“Wissen wirkt” – Austausch statt Außendienst

Innovation und Mut: Im Unterschied zu anderen Pharmaunternehmen verzichtet InfectoPharm seit jeher auf einen Außendienst. Vielmehr setzt das Unternehmen gemäß seinem Leitsatz “Wissen wirkt” auf einen breit gefächerten, produktneutralen Beratungs- und Fortbildungsservice. Sein Name: “consilium”. Drei verschiedene Angebote fördern den ständigen Dialog mit Ärzten und medizinischen Fachkreisen. Zugleich setzt consilium wichtige Impulse zur Entwicklung weiterer bedarfsgerechter Produkte.

Zum consilium zählen

– ein medizinischer “Fragen & Antworten-Service” – über 300 Experten unterstützen bei rund 2.000 Anfragen jährlich;

– etwa 30 deutschlandweite Fortbildungen mit rund 6.000 Teilnehmenden jedes Jahr – seit der Corona-Pandemie auch online als Livestream;

– wissenschaftliche Publikationen bündeln die Erkenntnisse aus den Veranstaltungen und dem Beratungs-Service.

Die Inhalte der Fortbildungen und Publikationen sind zertifiziert, sodass Ärzte mit ihnen Fortbildungspunkte erwerben können.

Die Kombination aus Fortbildung und optimierten Arzneimitteln kommt bei Medizinern gut an: Seit Einführung der jährlichen Ärzteumfrage und der Auszeichnung “Goldene Tablette” belegt InfectoPharm regelmäßig bei den Pädiatern den ersten Platz.

Soziale Verantwortung ist Teil der Firmen-DNA

Neben Kompetenz, Kundenorientierung und agilen Strukturen ist das Bewusstsein für soziale Verantwortung fest im Unternehmen verankert. Das äußert sich in geringer Fluktuation unter den Mitarbeitenden und ihrer Einbindung in die Unternehmensentwicklung. Bemerkenswert ist der hohe Frauenanteil von 58 Prozent in der Belegschaft, 36 Prozent in leitenden Funktionen. Dafür sprechen auch eine eigene Kinderkrippe, ein nachhaltiges Gebäudekonzept und die Initiative InfectoGreen für mehr Umweltschutz. Mit Erfolg: Seit 2020 arbeitet InfectoPharm klimaneutral.

Monika Zöller wird der Geschäftsführung weiterhin beratend zur Seite stehen und insbesondere den Umbau des früheren Lagers in dringend benötigte neue Büros begleiten. Philipp Zöller wird das InfectoPharm-Erfolgsrezept weiterführen: Entwicklung typischer Unikat-Präparate und weiteres Wachstum durch motivierte Mitarbeiter und strategische Neuakquisitionen. Ein neues Geschäftsfeld hat das Unternehmen erst im Februar 2020 mit dem Nahrungsergänzungsmittel SpermidineLife betreten. Es fördert die Selbsterneuerung der Zelle. Das Produkt hat insbesondere in der Corona-Krise die optimistischen Erwartungen noch übertroffen – und das Portfolio erfolgreich erweitert.

Die InfectoPharm-Geschäftsführung:

Philipp Zöller – Vorsitzender der Geschäftsführung/Business Development (Pharmazeut)

Michael Gilster – Kaufmännischer Bereich/Logistik/IT (Wirtschaftsingenieur)

Dr. Markus Rudolph – Marketing/Vertrieb/Export/Kommunikation (Pharmazeut)

Dr. Norbert Stempel – Forschung/Herstellung (Biologe)

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen zur kostenlosen Verfügung. Rund 200 Mitarbeiter leben und arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt.

Wissen wirkt – erfahren Sie mehr über InfectoPharm unter www.infectopharm.com

