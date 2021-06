infactory Messgerät für TVOC & CO2

Für das Wohlbefinden jederzeit die Raumluft-Qualität im Blick behalten

Jetzt hat man die Raumluft-Qualität immer im Blick: Neben CO misst das Messgerät von infactory auch die Konzentration aller flüchtigen organischen Verbindungen, kurz TVOC. Die jeweiligen Messergebnisse zeigt es mit separaten Werten an.

Ideal zu Hause, im Klassenraum und Büro: Auf schlechte Werte wird man sofort aufmerksam gemacht – auch wenn man selbst keine unangenehme Veränderung wahrnimmt! So steuert man durch Lüften im Handumdrehen dagegen.

Übersichtliche Komfort-Anzeige: Die Gesamt-Belastung der Raumluft durch TVOC erkennt man auch über ein lachendes bis trauriges Gesicht. So weiß man, wie es um die Raumluft steht, auch wenn man sich bei den Werten nicht ganz sicher ist.

Zeigt auch Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Auf dem großen Display sieht man alle wichtigen Informationen auf einmal.

– Bestimmt Gesamt-Belastung durch flüchtige organische Verbindungen (TVOC)

– Komfort-Anzeige: zeigt die Gesamt-Belastung in 5 Stufen über lachendes bis trauriges Gesicht an

– Misst auch die Kohlenstoffdioxid-Belastung (CO)

– Zeigt zusätzlich Uhrzeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an

– LCD-Display mit 63 x 57 mm: zeigt alle Informationen gleichzeitig an

– Messbereich TVOC: bis 9.999 Mikrogramm/m³, CO: 400 – 9.999 PPM, Temperatur: -9,9 bis 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %

– Zum Aufstellen und Aufhängen

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro oder per USB (Batterien und/oder USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 81 x 81 x 25 mm, Gewicht: 112 g

– Messgerät inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN:4022107382557

