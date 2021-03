Individuelle Unterstützung für Senioren in Lensahn und Umgebung durch die SeniorenLebenshilfe

Franka Langhoff ist unsere neue Lebenshelferin in Lensahn. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Lensahn, 03.03.2021. Mit zunehmendem Alter fällt es Senioren immer schwerer, sich selbst zu versorgen und den zahlreichen Tätigkeiten in ihrem Haushalt nachzukommen. Gibt es keine Angehörigen, die ihre Unterstützung anbieten können, bleibt oft nur der Umzug in ein Pflegeheim als letzte Lösung. Mit ihren vielfältigen Leistungen im vorpflegerichen Bereich möchte die SeniorenLebenshilfe dazu beitragen, dies zu verhindern. Senioren, die lieber in ihrer vertrauten Umgebung alt werden möchten, können das Angebot der SeniorenLebenshilfe fortan auch mit unserer neuen Lebenshelferin Franka Langhoff in Lensahn in Anspruch nehmen. Detaillierte Informationen können auf Lebenshelfer Lensahn abgerufen werden.

Für ein sorgloses Leben bis ins hohe Alter

Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahr 2012 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat sich seitdem ein weitverzweigtes Netzwerk aus Lebenshelfern aufgebaut, die im gesamten Bundesgebiet tätig sind. Die Geschäftsführerin Carola Braun unterstützt die Lebenshelfer gemeinsam mit ihrer Familie in allen Bereichen. Angeboten werden verschiedene Schulungen und Weiterbildungen, um die Lebenshelfer optimal auf ihre Tätigkeit vorzubereiten, sowie Unterstützung bei der Kundenakquise und der Koordination. Erklärtes Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, die Lebensqualität der Senioren bis ins hohe Alter hinein zu gewährleisten.

Vielfältige Dienstleistungen, individuell abgestimmt

Die durch die SeniorenLebenshilfe und ihre Lebenshelfer angebotenen Leistungen sind überaus vielfältig. Welche Leistungen in Anspruch genommen werden, entscheiden die Senioren selbst anhand ihrer persönlichen Wünsche und ihres individuellen Bedarfs. Häufig übernehmen die Lebenshelfer Aufgaben im Haushalt. Sie putzen die Wohnung, kochen das Essen, gehen Einkaufen und kümmern sich um die Wäsche. Aber auch als Begleiter füllen die Lebenshelfer eine wichtige Funktion aus. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, mit dem er seine Senioren zu einem Arzttermin oder Behördengängen fährt. Neben diesen praktischen Leistungen spielt auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Je nach persönlichen Vorlieben der Senioren werden intensive Gespräche geführt, gemeinsame Spaziergänge unternommen oder kulturelle Veranstaltungen besucht.

Franka Langhoff bietet ihre Leistungen als Lebenshelferin fortan in Lensahn und Umgebung an

Senioren in Lensahn und Umgebung können zukünftig ebenfalls von dem vielfältigen Angebot der SeniorenLebenshilfe profitieren. Die neue Lebenshelferin Franka Langhoff möchte als Putzhilfe, Begleiterin und enge Vertraute den ihr anvertrauten Senioren das Leben erleichtern und ihnen dadurch mehr Lebensqualität schenken. Die gebürtige Kielerin hat lange Zeit als Taxifahrerin und Lkw-Fahrerin im Fernverkehr gearbeitet, bevor sie als Pflegeassistentin in den Bereich Pflege wechselte. Damit bringt sie ideale Voraussetzung für die Tätigkeit als Lebenshelferin mit. Franka Langhoff ist verheiratet. Sie mag Spaziergänge, Lesen und Fernsehen. Außerdem kann sie sich für Gesellschaftsspiele begeistern. Senioren können sich mit Franka Langhoff auf eine Lebenshelferin freuen, die stets ein offenes Ohr für sie hat und sich um ihre Wünsche und Sorgen individuell bemüht.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und ihre Lebenshelfer erhalten Sie online

Wenn Sie mehr über die SeniorenLebenshilfe und ihre sinnvolle Arbeit erfahren möchten, dann können Sie sich online unter www.seniorenlebenshilfe.de informieren. Hier finden Sie auch eine Aufstellung aller Lebenshelfer in ihrer Nähe. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, bemüht sich ständig das Netzwerk aus Lebenshelfern noch weiter auszubauen. Sollten Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, freut sich die SeniorenLebenshilfe über eine Nachricht von Ihnen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

