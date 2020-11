INDEX nutzt CNC Outlet Center als zusätzlichen Kommunikationskanal

Ab November 2020 erhalten Besucher des CNC Outlet Centers in Olching die Gelegenheit, eine Universaldrehmaschine des Typs TRAUB TNA300 zu erleben. Darüber hinaus nutzt INDEX den Online-Market-Place der süddeutschen “Welt der Werkzeugmaschinen” als zusätzlichen Kommunikationskanal. Die damit verbundenen Vertriebsaktivitäten bleiben INDEX vorbehalten.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Das CNC Outlet Center eröffnet den Herstellern von Werkzeugmaschinen neue Kommunikations- und Vertriebswege. So liefert der CNC Outlet Market-Place im Internet den Anbietern in kurzer Zeit neue Interessenten für Werkzeugmaschinen, die sie dort einstellen und mit modernen Methoden bewerben lassen. Dazu müssen sich die Maschinen nicht im CNC Outlet Center befinden. “Die Bearbeitung von Anfragen, Vorführungen und andere Vertriebsaktivitäten bleiben bei dieser Kooperationsform den Anbietern vorbehalten”, erklärt Rene Schmidt, Geschäftsführer des CNC Outlet Centers. “Bei Bedarf begleiten wir die Anbieter aber mit einer umfangreichen Dienstleistungspalette.”

Weitere Angebote des CNC Outlet Centers umfassen Live-Präsentationen unter Strom, die Nutzung von Besprechungsräumen, Zerspanungsseminare, Workshops und andere Veranstaltungen ebenso, wie alle Stufen einer bedarfsgerechten Abwicklung, mit Versand, Installation und Inbetriebnahme.

“Wir nutzen das CNC Outlet Center als zusätzlichen Kommunikationsweg”, berichtet Rainer Gondek, Leiter Global Marketing bei INDEX. “Davon profitiert unser Vertrieb – und das ohne jegliche Veränderung an Aufgaben, Abläufen oder Strukturen.” Dies gilt auch für die Präsentation einer Universaldrehmaschine vom Typ TRAUB TNA300, die ab November 2020 im CNC Outlet Center angeboten wird. Dank der Kombination einer Arbeitsspindel mit 65 mm Durchlass und einem Scheibenrevolver mit 12 Werkzeugaufnahmen und einer linearen Y-Achse mit +-35 mm Verfahrweg, lässt sich die Maschine bedarfsgerecht für viele Fertigungsaufgaben im Bereich von 200 bis 250 mm Spannfutterdurchmesser und 450 mm Drehlänge einsetzen.

Die Universaldrehmaschine befindet sich in dem Ausstellungs- und Verkaufszentrum für Werkzeugmaschinen und Zubehör in bester Gesellschaft.

Auf über 3.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet das CNC Outlet Center bis zu 100 Werkzeugmaschinen unter Strom an. Mit mehr als 4.000 qualifizierten Maschinenanfragen und über 300 verkauften Maschinen pro Jahr stellt das CNC Outlet Center eine mächtige Vertriebsplattform für inländische wie ausländische Hersteller dar. Weltweit gehören rund 40.000 Zerspanungsbetriebe zum Netzwerk des CNC Outlet Centers.

Der CNC Outlet Market-Place generiert einfach und schnell neue Anfragen. Die preiswerte Möglichkeit, neue Anfragen zu erhalten, lässt den Kunden maximale Flexibilität. So können Maschinen an verschiedenen Standorten angeboten werden. Der Hersteller wickelt Bedarfsfälle selbst ab, das CNC Outlet Center kann den Vertrieb auf Wunsch weiter unterstützen. Die vorhandene Vertriebsstruktur bleibt unangetastet, während der Hersteller zusätzlich einen leistungsfähigen Vertriebskanal gewinnt.

Das CNC Outlet Center in Olching bei München eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

Firmenkontakt

CNC Outlet Center GmbH

René Schmidt

Gewerbering 6

82140 Olching

+49 (0)8142 / 44 87 -121

info@cnc-outlet.de

http://www.cnc-outlet.center

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: CNC Outlet Center GmbH