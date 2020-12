INCEPTUM ist neuer strategischer Vertriebspartner im SAP-Umfeld für APS von DUALIS

Feinplanungslösung GANTTPLAN greift sinnvoll in SAP Business One

Dresden, 10. Dezember 2020 – Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) und die Inceptum Business Solutions GmbH ( www.inceptumgroup.de) kooperieren. INCEPTUM fungiert ab sofort als Implementierungs- und Vertriebspartner für das von DUALIS entwickelte Advanced Planning and Scheduling (APS) GANTTPLAN im SAP-Umfeld. INCEPTUM übernimmt neben Vertrieb und Implementierung zudem After Sales und 1st Level-Wartung. Mit der Partnerschaft baut DUALIS sein Partnernetz und die Reichweite im SAP-Segment weiter aus und erschließt das SAP Business One-Umfeld.

DUALIS und INCEPTUM bieten Software-Produkte, welche die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen in der Produktion ermöglichen. INCEPTUM bietet ein breites Portfolio an Software-Lösungen für produzierende kleine und mittelständische Unternehmen und vertreibt u.a. die ERP-Lösung Business One von SAP. DUALIS entwickelt Software und Dienstleistungen zur Planung und Optimierung digitalisierter Prozesse in Fabriken. Dazu zählen die 3D-Simulationsplattform Visual Components, die Feinplanungssoftware GANTTPLAN und das Hallenplanungstool AREAPLAN. DUALIS verfügt über ein umfassendes Vertriebs- und Lösungspartner-Netzwerk. Mit INCEPTUM gewinnt das Unternehmen einen weiteren Lösungsanbieter im Umfeld von SAP dazu.

Bei dem Standard-Warenwirtschaftssystem SAP Business One handelt es sich um eine ERP-Software, die in Unternehmen Geschäftsprozesse strafft und verknüpft. Mit der SAP-Lösung erhalten Anwender Transparenz über Geschäftsvorgänge und können anhand von Echtzeitinformationen schnelle Entscheidungen treffen. Als SAP Gold-Partner bietet INCEPTUM seinen Kunden rund um SAP Business One bedarfsgerechte Lösungen.

Intelligentes Bundle aus SAP-Lösung und APS-System

Das GANTTPLAN APS von DUALIS kann im Produktionsbereich sinnvoll an SAP-Lösungen angedockt werden. Das interaktive Advanced Planning & Scheduling (APS)-System ermöglicht Fertigungsunternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen einen reibungslosen Auftragsdurchlauf, kurze Lieferzeiten und Kostenoptimierung. INCEPTUM übernimmt als ein neuer Partner im DUALIS-Netzwerk den Vertrieb von GANTTPLAN APS sowie dessen Implementierung, After Sales inkl. Hotline und 1st Level-Wartung.

Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, erklärt: “Unsere Partner zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Kunden über den Vertrieb hinaus im Projekt selbst und danach selbstständig betreuen. Auch die Integration unseres APS GANTTPLAN führt INCEPTUM autark durch. Wir verzeichnen bereits jetzt ein großes Kundeninteresse auf Seiten unseres neuen Partners für die kombinierte APS-/ERP-Lösung. INCEPTUM bietet seinen Kunden fortschrittliche Lösungen, die Betriebsprozesse in smarten Fabriken sicher abbilden und steuern können und passt somit ideal in unsere Produkt- und Vertriebsstrategie.”

Roland Schulte, CEO bei Inceptum Business Solutions GmbH, erklärt: “Mit GANTTPLAN von DUALIS haben wir in unser Portfolio eine führende APS-Lösung aufgenommen, die für unsere Kunden eine wichtige Erweiterung zum ERP-System SAP Business One darstellt. Wir sind überzeugt davon, dass wir damit genau den Bedarf nach flexiblen, kombinierten Lösungen für die moderne Fertigungsoptimierung erfüllen.”

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

