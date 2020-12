In Gedanken: singen – Überlegungen zur menschlichen Stimme

Ralf Peters legt mit “In Gedanken: singen” einen Ansatz für ein zeitgenössisches Verständnis der menschlichen Stimme vor.

Dem Autor Ralf Peters erlaubt das Singen eine umfassendere und stärkere Verbindung zu seinem Körper und seiner inneren Situation als er sie im Nachdenken über das Leben, die Welt und sich selbst je wahrgenommen hätte. Die menschliche Stimme wurde daraufhin für ihn zu einem faszinierenden Thema – und in seinem Buch “In Gedanken: singen” setzt er sich mit interessanten Fragen auseinander, wie z.B.: Wie lässt sich Stimme in all ihren Facetten in Gedanken fassen? Was bedeutet Stimmbefreiung? Worin besteht die anthropologische Relevanz der Stimme? Seit bereits mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt Ralf Peters als Künstler, Lehrer und Philosoph mit der menschlichen Stimme und hat in dieser Zeit viele Informationen und Erfahrungen gesammelt, die er zum Beantworten dieser Fragen zur Hilfe zieht.

Das Buch “In Gedanken: singen” von Ralf Peters wurzelt in der Tradition der Stimmentwicklung von Alfred Wolfsohn und Roy Hart. Der Autor legt mit den in diesem Buch versammelten Texten einen eigenen Ansatz für ein zeitgenössisches Verständnis der menschlichen Stimme vor. Inhaltlich kommen darin drei Bereiche zur Sprache: das prinzipielle Nachdenken über die menschliche Stimme, die große Frage, wie Stimmentwicklungsprozesse begleitet werden können und das Thema einer Stimmkunst, die die befreite Stimme mit all ihren Möglichkeiten zur Grundlage hat.

“In Gedanken: singen” von Ralf Peters ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16483-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

