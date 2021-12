In fremde Welten eintauchen

Es ist die Zeit des Jahres, in der wir uns gern mit einem guten Buch gemütlich in eine ruhige Ecke zurückziehen und die Welt um uns herum für eine Weile vergessen. Es ist die Zeit, in der wir unseren Blick nach Innen lenken und gleichzeitig in die Ferne schweifen lassen.

„Norden – eine schamanische Reise“ tut genau das. Eine fesselnde Kurzgeschichte entführt uns in die Anderwelt und lässt uns träumen. Dieses zauberhafte indianische Märchen handelt vom Suchen der menschlichen Seele nach ihrem Zuhause.

Ein Schamane, der traditionelle Grenzen überschreiten muss, um seine Erfüllung zu finden.

Eine Seherin, die dem Ruf des Unbekannten folgt.

Welten voneinander entfernt finden sie dennoch zueinander.

Bevor das Neue geboren werden kann, verlangt ihnen das Leben große Prüfungen ab. Nur das selbstlose und hingebungsvolle Opfer der Liebenden wird die Erlösung bringen…

Dies ist ein Märchen nicht nur für Erwachsene, sondern alle Altersklassen, und es ist magisch. Ein wunderbares Geschenk und ein literarisches Kleinod, das auf mehr hoffen lässt.

Buchinformation:

Taschenbuch

ISBN 978-1717857064

Über die Autorin:

V. Yve P. Roman begleitet Menschen seit vielen Jahren auf ihrem Weg nach Hause und zu sich Selbst. Sie hat sich ganz der Sprache der Seele und der Stimme des Herzens gewidmet. Schon als Kind empathisch-medial veranlagt, hat sie sich früh entschieden, ihre Gabe auch beruflich zu nutzen und wurde tiefenpsychologisch wie auch in der Geistheilung ausgebildet. Seit 2003 arbeitet und lehrt sie in eigener Praxis. Das Schreiben ist ihre zweite Berufung und bietet ihr wunderbare Möglichkeiten, in verschiedenen Genres die Weisheit des Unsichtbaren weiter zu geben.

Von ihr sind außerdem erschienen:

Der Hüter der Schwelle – Wege zum befreiten ICH BIN (ISBN 978-1-5237-9818-6)

Ares & Venus Cyberlove (ISBN 978-1-9765-0626-0)

Im Reich der Mondsonne (ISBN 978-1-0714-3942-5)

Das Wunder in Dir (ISBN 979-8-4726-0400-0)

Pressekontakt:

VYVE Indie Arts, V. Yve P. Roman

Tulpenstr. 11, DE-85591 Vaterstetten

Tel. +49 170 9320 722

Mail: vyver@tutanota.com

Webseite: https://space-traveller-awakening.jimdofree.com/

