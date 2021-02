In den eigenen vier Wänden optimal betreut:

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe kann zukünftig auch in Hennigsdorf genutzt werden

Hennigsdorf, 15.02.2021. Die meisten älteren Menschen ziehen den Lebensabend im eigenen Zuhause dem in einem Pflegeheim vor. Doch aus verschiedenen Gründen ist dieser Wunsch oft nicht zu erfüllen. Hier kommt die SeniorenLebenshilfe ins Spiel. Durch die Hilfe der SeniorenLebenshilfe soll es älteren Menschen ermöglicht werden, in ihrer gewohnten Umgebung alt werden zu dürfen. Der bundesweit tätige Dienstleister bietet vielfältige Leistungen im vorpflegerischen Bereich an, die optimal an die Bedürfnisse der Senioren angepasst werden können. Im brandenburgischen Hennigsdorf ist seit Februar 2021 Nora Grünwald als Lebenshelferin für ältere Menschen tätig. Detaillierte Informationen erhalten Sie online unter Lebenshelfer Hennigsdorf.

Individuelle Leistungen für ein glücklicheres Leben im Alter

Die Lebenshelfer sind im gesamten Bundesgebiet tätig und werden von der Zentrale in Berlin aus koordiniert. Zuständig für die fachliche Schulung und die Fortbildung der Lebenshelfer ist Geschäftsführerin Carola Braun, die das Unternehmen im Jahr 2012 gründete. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Lebensqualität der Senioren zu steigern und ihnen damit ein glücklicheres Leben zu ermöglichen. Neben praktischen Leistungen, die von den Lebenshelfern angeboten werden, spielen auch zwischenmenschliche Aspekte bei ihrer Arbeit eine wichtige Rolle. Je nachdem, was sich die Senioren wünschen, können gemeinsame Spaziergänge unternommen oder abwechslungsreiche Gespräche geführt werden.

Die Lebenshelfer unterstützen ihre Senioren in den unterschiedlichsten Bereichen

Welche Tätigkeiten von den Lebenshelfern übernommen werden, hängt von den individuellen Wünschen und dem persönlichen Bedarf der Senioren ab. Lebenshelfer können als Haushaltshilfe tätig werden und sich dabei um das Putzen der Wohnung, das Einkaufen der benötigten Lebensmittel oder das Waschen der Wäsche kümmern. Sie bieten zudem Ihre Hilfe als Alltagsbegleitung an, indem sie ihre Senioren zu Terminen begleiten. Die Wege zum Arzt oder zum Friedhof werden dabei bequem mit einem Pkw zurückgelegt, mit dem jeder Lebenshelfer ausgestattet ist. Nach Absprache kümmern sich die Lebenshelfer auch um die Koordination der Pflege der älteren Menschen oder unternehmen zusammen mit ihnen die unterschiedlichsten Aktivitäten.

Nora Grünwald bietet ihre Unterstützung zukünftig Senioren in Hennigsdorf und Umgebung an

Nora Grünwald ist die neueste Lebenshelferin und wird ihre Dienste zukünftig älteren Menschen rund um Hennigsdorf anbieten. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Senioren das Leben zu erleichtern, indem sie ihnen sämtliche Tätigkeiten abnimmt, die im fortgeschrittenen Alter nicht mehr selbst bewältigt werden können. Nora Grünwald wurde 1986 in Hennigsdorf geboren und hat nach ihrem Abitur ein Studium im Bereich BWL und Personalmanagement abgeschlossen. Sie war vor ihrer Tätigkeit als Lebenshelferin im Personalwesen sowie als Recruiterin tätig. Als Lebenshelferin möchte die Mutter von zwei Kindern ältere Menschen individuell unterstützen und ihnen ihre Wertschätzung entgegenbringen.

Interessantes und Wissenswertes rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Wenn Sie sich für die Arbeit der SeniorenLebenshilfe interessieren, erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de zahlreiche weitere interessante Informationen. Auch Lebenshelfer in Ihrer Nähe können Sie dort finden. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und stets bestrebt, das Netzwerk aus Lebenshelfern weiter auszubauen. Die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitenden Lebenshelfer werden dank der Unterstützung des familiengeführten Unternehmens optimal auf ihre Tätigkeit vorbereitet und erhalten auch danach weiterhin Unterstützung, wann immer diese nötig ist.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

