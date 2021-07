in 240 Minuten zum Weltrekord

Rednerwettbewerb

Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt:

Beim internationalen Speaker Slam, der am 16.07.2021 in Mastershausen mit 79 Teilnehmern aus 12 Nationen im Finale wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Die Schweizerin mit Berliner Wurzeln einen beachtlichen Erfolg erzielt.

Monika Leu ist psychologische Beraterin Schwerpunkt Palmtherapy und rüttelte mit ihrem 4 Minuten Slam, die Menschen wach.

Sie konnte mit ihrem Thema:

“ Bewusst leben JETZT, um eines Tages glücklich zu sterben“

nicht nur das Publikum von sich und die Wichtigkeit von Vergebung berühren, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

Mit ihrer Leistung wurde Sie für den Publikumspreis nominiert und mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Das von Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

Die professionelle Jury bestehend aus Jörg Rositzke, Geschäftsführer des TV Senders Hamburg 1, Selina Hare von den Radioexperten, Martina Kapral von der Redneragentur und der Gewinner des letzten Slams, Benjamin Stocks, bewertete dabei die Darbietungen.

Die Themenwahl lag bei den Speakern selbst.

Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury genau dort abzuholen wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speakerslam nun in seiner Geburtsstätte Mastershausen statt.

Im Prozess des Erkennen und Umsetzen nehme ich Sie an die Hand .

Die Aussage „Die Hand ist wie die Tastatur eines Computers. Wenn man weiss, wo man genau drücken muss, kann man vorhersehbare Ergebnisse erzielen.“ stammt von Dr. Moshé Zwang, dem Begründer der Palmtherapy®. Er ist am 29. Dezember 1948 in Israel geboren und hat als Professor am College of Naturopathy in Tel Aviv gelehrt. Um seine Entwicklung vielen Menschen zugänglich machen zu können, verlegte er Mitte der achtziger Jahre seinen Wohnsitz in die USA, nach Encino in Kalifornien. Dort wirkte er in seiner Praxis und arbeitete als Autor, Erfinder und Forscher. Zudem reiste er regelmässig um die ganze Welt und lehrte seine Methode. Am 22. April 2011 verstarb Moshé Zwang nach langer schwerer Krankheit.

Monika Leu

Monika Leu

Bühlstrasse 10

8125 Zollikerberg

+41 (0) 79 478 21 99

info@monika-leu.ch

https://monika-leu.ch/

