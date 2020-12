IMWF-Studie belegt: Haier genießt in Deutschland besonders hohes Kundenvertrauen

Platz 3 im Ranking der Haushaltselektrogeräte

München, 09. Dezember 2020 – Bereits zum vierten Mal führte das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST eine Studie zum Thema “Höchstes Vertrauen” durch. Für die Studie untersuchte das IMWF die Online-Reputation von 17.000 Marken aus circa 250 Branchen und Produktkategorien in Bezug auf Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. In der Kategorie “Haushaltselektrogeräte” erhielten 7 Unternehmen die Auszeichnung “Höchstes Vertrauen”. Haier, seit 11 Jahren in Folge die weltweite Nummer 1* der Hausgeräte-Marken, konnte sich mit 81,8 Punkten Platz 3 im Ranking sichern – noch vor Vorwerk Thermomix (81,5), Dyson (80,3), Miele (79,7) und Liebherr (76). Ausgezeichnet werden diejenigen Unternehmen, die auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten mindestens 70 Punkte in der Gesamtwertung erreichen.

“Vertrauen ist die Basis für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Denn nur wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf vertrauen können, dass unsere Produkte in allen Aspekten ihren Erwartungen entsprechen, werden sie sich für die Marke Haier entscheiden und Empfehlungen aussprechen. Deshalb freut es uns sehr, dass das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST Haier in der jüngst erschienenen Studie höchstes Kundenvertrauen attestiert. Dass wir uns im Ranking sogar vor einigen Traditionsmarken platzieren konnten, zeigt: Die Verbraucherinnen und Verbraucher honorieren unsere hohen Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien und exklusiver Designs sowie die hochwertige Verarbeitung unserer Produkte”, so Thomas Wittling, Geschäftsführer der Haier Deutschland GmbH.

Hintergrundinformationen zur Studiendurchführung

In ihrer Presseinformation schrieb das IMWF: “Im ersten Schritt der Datenerhebung durchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologies das Internet inklusive Social Media (insgesamt 438 Millionen öffentliche Online-Quellen) nach öffentlichen Beiträgen, in denen die Unternehmen und Marken genannt wurden. 3 Millionen Fundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 wurden schließlich an die Big-Data-Spezialisten Beck et al. Services übermittelt und dort mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Mithilfe neuronaler Netze konnten die Nennungen der Unternehmen den Themenfeldern Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität zugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negative Tonalität unterzogen werden. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie. Mit dem Siegel “Höchstes Vertrauen” wurden die Marken ausgezeichnet, die mindestens 70 Punkte in der Gesamtwertung ihrer Branche erreichen”.

* Mit einem Marktanteil von 15,7 % am Verkaufsvolumen für große Hausgeräte

Quelle: Euromonitor International Limited; Einzelhandelsumsätze in Einheiten basierend auf Daten von 2019

Über Haier

Haier ist die weltweite Nummer 1 aller Hausgeräte-Marken mit 15,7 Prozent Marktanteil (Euromonitor International Limited 2019; Marktanteil nach Verkaufsmenge im Jahr 2019). Mit seinem Bekenntnis zu qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Produkten bringt Haier das inspirierte Wohnerlebnis in über 160 Ländern weltweit zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die Haier Gruppe verfügt insgesamt über 122 Produktionsstätten, 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 25 Industrieparks, 106 Marketing-Zentren und beschäftigt weltweit etwa 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der weltweite Umsatz der Haier Gruppe belief sich im Jahr 2019 auf 39,1 Mrd. US-Dollar.

Die Haier Electronics Group Co. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Haier Gruppe und im Main Board der Börse von Hongkong gelistet. Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Haier, ist an der Shanghai Stock Exchange notiert.

Haier Smart Home war das erste chinesische Unternehmen, das im Oktober 2018 in den D-Aktienmarkt der China Europe International Exchange (CEINEX D-Aktienmarkt) in Frankfurt eintrat. Ziel ist es, die Marke zu fördern und das Unternehmenswachstum international und in Europa zu unterstützen, wo das Unternehmen Produkte der Marken Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances und Fisher&Paykel vermarktet. Haier Europe hat seinen Hauptsitz in Brugherio (MB), Italien.

Weitere Informationen finden Sie auf www.haier.de

Firmenkontakt

Haier Deutschland GmbH

Daniel Wild

Konrad-Zuse-Platz 6

81829 München

+49 (0)30 7890760

presse@haier.de

http://www.haier.de

Pressekontakt

united communications GmbH

Manfred Großert

Am Treptower Park, Schuckert-Höfe, Haus A 28-30

12435 Berlin

+49 (0)30 7890760

Haier@united.de

http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.