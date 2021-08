Impulse für Unternehmer:innen bei Themen-Radio

Anregungen für das Management von und in Unternehmen / Aktuell: Interview zum Thema Influencer Marketing

Themen-Radio ist ein Audiokanal mit Podcasts und begeistert mit Themen rund um Strategie, Kommunikation, Management und Karriere. In verschiedenen Schwerpunkten greift Themen-Radio aktuelle Management-Themen auf, die sich unter anderem mit Konzepten und Aktivitäten erfolgreicher Unternehmen auseinandersetzen. Die Macher:innen sprechen mit Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis, Buchautor:innen und ausgewiesenen Expertinnen und Experten auf verschiedenen Gebieten. Dabei geht es um wirksame Konzepte in der Kommunikation, Unternehmensfinanzierung und -strategie oder Ordnung und Selbstmanagement.

Ganz neu auf dem Business2Business-Kanal erscheint ein Interview mit Medienprofessor Christof Seeger. Thema des Gesprächs ist das Influencer-Marketing, was sich längst nicht mehr in der Experimentierphase befindet, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Marketing-Strategie in vielen Unternehmen ist. In Seegers gleichnamigem Buch geht es neben Entwicklungen des Influencer-Marketings um unterschiedliche Typen von Meinungsmacher:innen. Auch die Praxisorientierung darf nicht fehlen, weshalb diverse Tipps von der Marketingstrategie bis zum Projektmanagement und der Erfolgsmessung gegeben werden. Wolfgang A. Eck, Gründer und Chefredakteur von Themen-Radio, hat mit Seegers über die Kniffe des Influencer-Marketings gesprochen und über Umsetzungsstrategien in der Praxis.

Außerdem haben Sie vielleicht einige weitere Interviews verpasst?

Zum Beispiel unseren Podcast mit Vorstandsmitglied Michael Müller von der FRAPORT AG, der Ende letzten Jahres beschrieben hat, wie FRAPORT mit der Krise umgeht. Der Arbeitsdirektor stand Rede und Antwort zu Fragen rund um Veränderungen in seiner Branche. Neben den Auswirkungen auf das Personalmanagement und die interne Kommunikation, ging es dabei vor allem auch um die Frage, wie man sich auf Krisen vorbereitet und was Unternehmen aus einer solchen Situation lernen können. Diesen und viele weitere spannende Beiträge finden Sie unter https://www.themen-radio.de/ Hören Sie rein!

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Über eine kostenlose Mitgliedschaft bei Mehr-Magazin kann man auch unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation online bestellen. Wir konnten Ordnungs-Expertin Edith Stork gewinnen, ihre wertvolle Methode in fünf Modulen zu erklären.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

