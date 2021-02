Impfstoff gegen Fernweh

Markteinführung von FERNGLAS – Köstlichkeiten aus aller Welt

Halver, Februar 2021 (IF). Not macht erfinderisch. Die von Veranstaltungsausfällen gebeutelten Gastronomen ergriffen die Initiative und brachten ihre beliebtesten Gerichte auf die Reise – im wahrsten Sinne des Wortes. Neben den Nischenprodukten von WILDLING (wildlingfood.de) bringt die IDENTIC FOOD nun mit FERNGLAS (fernglasfood.de) eine weitere Marke für eine breitere Zielgruppe auf den Markt.

Die hausgemachten Gerichte für Feinschmecker aus hochwertigen Zutaten von regionalen Lieferanten gibt es in 400-Gramm-Gläsern (1-2 Portionen) und sind kinderleicht und schnell zubereitet. Ob als schneller Lunch in geträumter Ferne, wärmender Imbiss zwischendurch oder als Kurzurlaub auf der Couch: FERNGLAS bringt Abwechslung und Urlaubsfeeling in die Alltagsküche. Die internationalen Gerichte wurden schonend zubereitet, nachhaltig verarbeitet, überzeugen durch eine feine Würze und kommen ganz ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe aus. Spanische Albondigas, französisches Ratatouille, balinesisches Curry, indonesisches Sate und valencianische Paella: So heißen die ersten 5 Protagonisten des jungen Food-Startups und sind ab sofort auf fernglasfood.de mit bundesweitem DHL-Versand erhältlich.

Über FERNGLAS

Langjähriger Koch und Spitzengastronom Lukas Tarabczynski, bekannt durch sein ehemaliges Top-Restaurant “Neue (Ess) Klasse” in Dortmund, steht hinter der Marke und den Gerichten. Seine Kocherfahrung geht über Deutschlands Landesgrenzen hinaus und befähigt ihn als Küchenchef und kulinarischen Dirigenten, während die IDENTIC FOOD mit dem zuvor gestarteten Projekt WILDLING (wildlingfood.de) die notwendige Infrastruktur für das operative Geschäft und eine effiziente Vermarktung mitbringt.

Die IDENTIC FOOD ist Lizenznehmerin und Distributorin der Marken WILDLING & FERNGLAS.

Kontakt

IDENTIC FOOD UG (haftungsbeschränkt)

Philip Karbus

Alfred-Jung-Str. 10

58553 Halver

01742490952

philip.karbus@identic.group

http://fernglasfood.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.