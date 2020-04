immoveo Hausverwaltung stellt neues Online-Portal vor!

Die immoveo Hausverwaltung GmbH ist eine Hausverwaltung im Rhein-Main-Gebiet und betreut dort an den Immobilienstandorten Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Taunus und Rheingau ein Portfolio von 7.000 Verwaltungseinheiten mit ca. 14.000 Kunden. Die Geschäftsführer der familiär geführten Hausverwaltung – Christopher Groebler und Dominik Groebler – präsentieren das selbstentwickelte Online-Portal stolz: “Wir freuen uns, unseren Kunden das neu entwickelte Online-Portal ab dem 01. Mai 2020 zur Verfügung zu stellen.” – Einsehbar seien darin unter anderem einfache Dokumente, wie zum Beispiel: Jahresabrechnungen, Wirtschaftspläne, die Teilungserklärung, Beschlusssammlung und vieles mehr. Besonders stolz sind die Geschäftsführer über die “elektronisch signierten Kontoauszüge”, wodurch die Original Kontoauszüge für alle Eigentümer jederzeit online einsehbar wären. Dies sei eine Neuheit im Hausverwaltungsbereich. – Ferne gäbe es die Möglichkeit ein sogenanntes “Jahrbuch” zu downloaden, welches alle Unterlagen eines Jahres vereinen würde. So würde dort jedem Eigentümer jede einzelne Rechnung nebst Arbeitsberichten zur Verfügung stehen. Der Geschäftsführer Dominik Groebler teilte mit, dass diese Funktionen so einzigartig seien, weil Sie auf ein eigens angepasstes ERP-System zurückgreifen, was nicht branchenüblich sei. In diesem Zusammenhang machte er ein Eingeständnis und entschuldigte sich im Namen der Hausverwaltung für seine Management-Fehlentscheidung: Auf sein Forcieren hin wurde die neue Software in einer sehr frühen Phase eingesetzt, was teilweise zu technischen Problemen geführt habe, die auf den Schultern der Kunden ausgetragen worden seien. Dominik Groebler versicherte in diesem Zusammenhang, dass man aus diesem Fehler gelernt habe und die Geschäftspolitik in dieser Hinsicht deutlich verändert habe. Hierzu habe inbesondere Christopher Groebler beigetragen, der sich in der Hausverwaltung seitdem um die Kundenzufriedenheit kümmere und die Entscheidung bereits früh intern kritisiert habe. Die beiden Geschäftsführer sind allerdings zuversichtlich um die weitere Entwicklung der modernen Hausverwaltung: Man könne inzwischen eine überdurchschnittliche hohe Kundenzufriedenheit feststellen und habe das Vertriebsteam auf eine Teamstärke von circa 10 Personen steigern können. Die Nachfrage nach gut strukturiert arbeitenden Hausverwaltungen, die digital aufgestellt sind, sei sehr hoch.

Immoveo ist eine moderne Hausverwaltung mit Immobilienstandorten in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Taunus und Rheingau. Die moderne Hausverwaltung zeichnet sich vor allem durch einen hohen Digitalisierungsgrad aus, welcher den Kunden in der Verfügbarkeit von Daten und dem Preis zugute kommt.

