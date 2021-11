ImmoPrämie24 und Amazon Business ab sofort in direkter Kollaboration für die Produkte im MarkenPrämienShop

Verkauf der Immobilie über ImmoPrämie24, Verkaufspreis plus Prämie kassieren, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Amazon Business und ImmoPrämie24 plus Top-Produkten genießen – so geht Immobilie heute!

MarkenPrämie24 mit dem Konzept der ImmoPrämie24 unterstützt ab sofort die integrierte Suche und den direkten Einkauf bei Amazon Business.

Bielefeld, 10. November 2021 – Die MarkenPrämie24, ein technologisch innovatives Immobilienmarketingunternehmen aus Bielefeld mit dem einzigartigen Konzept der ImmoPrämie24, bietet seinen Kunden ein besonderes Einkaufsmodell an, in Zusammenarbeit mit Amazon Business und Unterstützung der Amazon Business Integrated Search.

Verkaufen Sie Ihre Immobilie über das Konzept der ImmoPrämie24 und kassieren Sie je nach Kaufpreis eine Prämie von bis zu 30.000 EUR (je nach Objektverkaufswert) als Guthaben auf Ihrem Kundenkonto im MarkenPrämienShop. Anschließend bezahlen Sie Ihre ausgewählten Wunschprodukte, unter anderem auch alle Produkte aus dem Amazon Business Sortiment, mit Ihrer Prämie direkt im MarkenPrämienShop – einfach und schnell. Kund:innen können dabei direkt in unserem System nach Amazon-Business-Produkten suchen, diese bestellen und anschließend einfach mit ihrer Prämie bezahlen.

„Unsere Motivation zur Entwicklung dieses Konzeptes der Marke ImmoPrämie24 als Teil der MarkenPrämie24 GmbH war es, einen echten Mehrwehrt für den Immobilienverkäufer zu schaffen. Mit der gesetzlichen Neuregelung zur Verteilung der Maklerprovision Ende 2020 werden Immobilienverkäufer nunmehr mindestens mit der Hälfte der Maklerprovision belastet. Mitunter kommen da viele Tausend Euros zusammen und diese Kosten sind natürlich schmerzhaft. Mit dem Konzept der ImmoPrämie24 haben Sie nunmehr die Möglichkeit durch die Prämie diesen Schmerz zu lindern und in ein aufregendes Shoppingerlebnis für die ganze Familie umzuwandeln. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit Amazon Business für uns ein echtes Highlight. Darauf sind wir sehr stolz, denn wir können damit unser Sortimentsangebot für unsere Prämienkunden noch einmal deutlich verbessern. Zudem konnten wir damit unseren Anspruch an Sicherheit, Vertrauen und Attraktivität in unseren MarkenPrämienShop der MarkenPrämie24 nochmal deutlich erhöhen.“, erklärt Hartmut Goldau, Geschäftsführer der MarkenPrämie24 GmbH.

Über die ImmoPrämie24

Die ImmoPrämie24 ist eine eingetragene europäische Marke und eine 100%ige Tochter der MarkenPrämie24 GmbH. Das Ziel war die Entwicklung eines neuronalen Immobilienmarketingkonzeptes mit zertifizierten Maklerpartnern, flächendeckend für ganz Deutschland. Offiziell gestartet ist die ImmoPrämie24 im Dezember 2020, die Entwicklung des Konzeptes hat jedoch bereits im August 2019 begonnen. Wenn ein Verkäufer über einen Maklerpartner der ImmoPrämie24 seine Immobilie veräußert, erhält dieser als Dankeschön für die Zusammenarbeit von der ImmoPrämie24 eine Prämie von bis zu 30.000,- EUR (*je nach Objektverkaufswert), einzulösen im eigenen MarkenPrämienShop. Damit kommt der Verkäufer nunmehr auch in den Genuss, sich Produkte von Amazon auszusuchen und diese im Markenprämienshop mit der Prämie zu bezahlen. Details dazu unter www.immopraemie24.de

Kontakt für Presseanfragen zu ImmoPrämie24:

MarkenPrämie24 GmbH

Hartmut Goldau

Detmolder Straße 54

33604 Bielefeld

Telefon: +49 521 557 80 80

info@markenpraemie24.de

info@immopraemie24.de

www.markenpraemie24.de

www.immopraemie24.de

