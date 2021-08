Immobilienmakler in Köln ist Immobilien-Dienstleister des Jahres

Citak Immobilien aus Köln bestätigt seinen hohen Qualitätsanspruch und wird erneut mit dem IDA-Award ausgezeichnet.

Der Immobilienmakler aus Köln behauptet den Spitzenplatz und wird erneut mit dem Immobilien-Dienstleister-Award (IDA) des BVFI Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft ausgezeichnet.

Der Branchentreff bleibt weiterhin ein sehr wichtiger Ort des Austauschs und Netzwerkens, sowohl für das geneigte Fachpublikum der Immobilienbranche als auch für potentielle Käufer und Immobilieninteressierte.

Die Auszeichnungen für den Immobilien-Dienstleister-Award, kurz IDA , werden an honorierte Makler, Verwalter und Finanzdienstleister verliehen.

Was hat es mit der IDA-Auszeichnung auf sich?

IDA ist eine besondere Auszeichnung von Branchenexperten für Branchenexperten. Das macht diesen Preis so einzigartig, da von Businessinsidern selbstredend die höchsten Ansprüche an Branchenwissen, beständiger und herausragender Performance als auch an Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit gestellt werden. Um in diesen exklusiven Kreis aufgenommen zu werden, müssen sich die Preisträger in neun Bewertungskriterien (Zuverlässigkeit, Service für Kunden und Partner, ein ansprechendes und vielseitiges Angebot, Vertrauenswürdigkeit, Erreichbarkeit, Kommunikation und die Transparenz der Prozesse) unter ihren Branchenkollegen behaupten.

Citak Immobilien gehört in den neun Bewertungskategorien zweifellos dazu

…und wird vom BVFI mit dem „Immobilien-Dienstleister-Award 2021“ ausgezeichnet – inklusive des Titels: „Immobilien-Dienstleister des Jahres“.

Der Immobilienmakler, Unternehmensgründer und Geschäftsführer zeigte sich, wie bereits 2016 stolz, dass er diese Auszeichnung erneut entgegennehmen darf und äußert sich nachfolgend dazu:

„Wir haben mit Citak Immobilien mittlerweile über fünfzig Auszeichnungen erhalten. Wer jetzt aber vermutet, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen würden, der irrt. Es ist unser innerster Antrieb, immer unseren Kunden zu helfen und den Rücken frei zu halten. Erst wenn unsere Kunden glücklich und zufrieden mit dem Verkauf oder dem Kauf ihrer neuen Immobilie sind, haben wir unser Ziel erreicht“.

so der Immobilienmakler in Köln Hakan Citak.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: http://www.citak-immobilien.de

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

Pressekontakt:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

fon ..: 0221-29887120

web ..: http://www.citak-immobilien.de

email : info@citak-immobilien.de