Immobilieninvestor Alberto Mattle startet durch: „Wir expandieren!“

Der Immobilienmarkt boomt. Gerade im Luxusbereich werden regelmäßig neue Erfolgsgeschichten geschrieben.

Die weltweite Pandemie konnte an der stetig steigenden Nachfrage an Luxusimmobilien nichts ändern. Jetzt, im Sommer 2021, ist es so weit. Der erfolgreiche Immobilienunternehmer Alberto Mattle strukturiert sein Unternehmen um und expandiert weiter. Aus der bisherigen GM Wohnbau GmbH wird die Mattle Unternehmensgruppe GmbH. Sie fungiert zukünftig auch als Holding für weitere Projektgesellschaften.

Dieser Veränderungsprozess war die logische Konsequenz aus der anhaltenden Erfolgsgeschichte von Alberto Mattle. Viele neue und spannende Projekte werden in naher Zukunft realisiert werden und die Expansion der Mattle Unternehmensgruppe weiter vorantreiben.

Investor Alberto Mattle dazu: „Unser Erfolg ist das Ergebnis der konsequenten Umsetzung von Werten, die in meinen Augen wichtig sind, nämlich Beständigkeit, Qualität und Partnerschaft.“

Die Mattle Unternehmensgruppe GmbH ist weiterhin fokussiert auf den Ankauf und Verkauf sowie die Projektierung erstklassiger und vornehmlich in A-Lagen befindlicher Immobilien und Grundstücke. Neuestes Prestigeobjekt ist das Luxusbauvorhaben in der Herthastraße 32 im vornehmen Münchner Stadtteil Nymphenburg. Die Umsetzung dieses Wohnjuwels wird sicher noch zu Beachtung in der Branche führen.

Der Kernmarkt der unabhängigen Mattle Unternehmensgruppe GmbH sind die Luxuslagen Münchens, aber auch ausgewählte internationale Top-Projekte. Wie bisher auch werden strategisch durchdachte Investitionen bankenunabhängig und mit einem direkten Marktzugang umgesetzt werden.

Alberto Mattle und die Mattle Unternehmensgruppe GmbH (München/Grünwald) freuen sich auf ein weiterhin erfolgreiches Geschäftsjahr und vielen spannenden Objekten im Luxussegment.

Der Schweizer Alberto Mattle ist Immobilien-Unternehmer in München. Er ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter und Eigentümer der Mattle Unternehmensgruppe GmbH und der GM Grundbesitz GmbH & Co. KG in München. Seine Leidenschaft zu hochwertigsten Materialien und bester Bauweise zeichnet seine Projekte aus. Gerade im Erwerb und Verkauf von Grundstücken in besten Lagen sieht er seinen Schwerpunkt.

Alberto Mattle fokussieren in München die Stadtteile Nymphenburg, Lehel, Herzogpark Bogenhausen, Altbogenhausen. Sehr gerne kauft er von Privatpersonen oder auch von qualifizierten Maklern.



