immobilienbewertunggratis.ch: Kompletter Service für Immobilienverkäufer

Wir begleiten Eigentümer von der kostenlosen Immobilienbewertung bis zum Verkaufsabschluss

Das neue Projekt „ImmobilienbewertungGratis.ch“ hat sich auf Bewertungen sowie den Kauf und Verkauf von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Wohnungen spezialisiert.

Seit einiger Zeit gleicht einzig die hohe Zahl der Baubewilligungen die Immobilienpreise aus, die durch hohe Nachfrage in der Schweiz steigen. Während vor allem Einfamilienhäuser in zentraler Lage nach wie vor gefragt sind, sind die Preise für Eigentumswohnungen mancherorts wieder leicht rückläufig.

Interessenten entdecken die Vorzüge ländlicher Regionen, da es hier noch attraktive Angebote zu mittleren Preisen gibt. Das liegt daran, dass hier das Verhältnis von Mieten zu Kaufpreisen noch ausgeglichen ist. Wir unterstützten Immobilienverkäufer dabei, sich in diesem angespannten Markt optimal zu positionieren.

ImmobilienbewertungGratis.ch ist für seinen fairen, netten, zuverlässigen und pünktlichen Service bekannt. Im Zuge einer Immobilienbewertung wird der Bedarf in einem unverbindlichen Erstgespräch geklärt. Der Anbieter ermittelt, welche Unterstützung die Kunden benötigen, berät und organisiert den Verkauf oder die Vermietung des Eigentums.

Seriöse Immobilienbewertung in Basel und der Region als Gratis-Service

Das Wichtigste im Vorfeld ist eine seriöse Immobilienbewertung und die bietet ImmobilienbewertungGratis.ch kostenlos an. Eigentümer, die ihr Haus danach wirklich verkaufen möchten, können diesen Dienst zu sehr günstigen und fixen Konditionen ebenfalls in Anspruch nehmen.

ImmobilienbewertungGratis.ch unterstützt seine Kunden mit Online-Know-how, das für viele ein rotes Tuch ist. Heutzutage ist dies für den Verkauf einer Immobilie aber unumgänglich. Denn seit 2017 beginnen 98 % der Immobilientransaktionen in der Schweiz mit einer Recherche im Internet.

Maximale Reichweite für Verkaufs-Inserate

Es gehört dementsprechend auch zum Service des Unternehmens, die Inserate seiner Kunden auf 20 Portalen einzustellen, darunter: Immostreet, Homegate, Comparis und Anibis. ImmobilienbewertungGratis.ch verfügt aber auch über ein eigenes, grosses Partnernetzwerk. Alternativ haben Verkäufer die Möglichkeit, ihre Immobilie auf Wunsch ganz diskret innerhalb einer eigens aufgebauten Käuferbasis und in eigenen sozialen Netzwerken listen zu lassen.

Kompetente, einfühlsame und offene Beratung

Je nachdem, wie viel Unterstützung sich ihre Klienten wünschen, bietet ImmobilienbewertungGratis.ch zwei verschiedene Pakete an: Das Do-it-yourself-Paket umfasst grundlegende Services wie eine Marktwerteinschätzung und die Erstellung eines professionellen Exposes.

Darüber hinaus kommen beim Full-Service-Paket interessante Leistungen hinzu: Etwa eine virtuelle Besichtigungsmöglichkeit, eine Online-Vermarktung und eine Ausschreibung in über 20 führenden Immobilienportalen und Social-Media-Kanälen. In diesem Paket ist sogar der Verkaufsabschluss mit Begleitung der notariellen Abwicklung enthalten.

Seit über 20 Jahren ist die Firma WebTrendsMedia GmbH im Bereich Online-Marketing seriös am Markt. Mit Ihrem neusten Onlineprodukt „ImmobilienbewertungGratis.ch“ arbeiten die Experten zusammen mit der Firma Immorossi welche ebenfalls schon seit vielen Jahren professionell am Schweizer Immobilienmarkt vertreten ist.

Kontakt

WebTrendsMedia GmbH

Daniel Winkler

Bahnweg 16

4415 Lausen

+41 77 482 47 89

sales@immobilienbewertunggratis.ch

https://www.immobilienbewertunggratis.ch