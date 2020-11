Immobilienbericht für München Neuhausen

Immoblien östlich vom Zentrum Münchens

Der Stadtteil Neuhausen ist einer der traditionsreichsten und ältesten Münchens. Er befindet sich etwa 5 km nordwestlich vom Zentrum. Die Wohnqualität ist hoch, es gibt zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, Biergärten, insgesamt gibt es viel Grün und viele Bäume, selbst am Mittleren Ring, der sich durch Neuhausen zieht. Auch beliebt sind die vielen Einkaufsmöglichkeiten im ganzen Stadtteil. In baulicher Hinsicht ist Neuhausen kein homogener Stadtteil. In einigen Bereichen Neuhausens, vor allem in ruhigen Nebenstraßen, findet man schöne Altbauten und Wohnhäuser oder schöne Jugendstilvillen, in anderen großräumige ältere Wohnsiedlungen in wieder anderen entstanden erst kürzlich moderne Wohnanlagen mit schönen Grünflächen dazwischen.

Objekte und Immobilienpreise in Neuhausen:

Die offiziellen Statistiken zeigen im Jahresverlauf im Gebiet München Neuhausen registrierte Verkäufe von 361 Bestandswohnungen, 11 neuen Wohnungen sowie 16 Ein- und Mehrfamilienhäusern. In Neuhausen finden sich je nach Gebiet durchschnittliche bis zu sehr guten Lagen. Wir verweisen zur allgemeinen Orientierung auf die Werte in guten Lagen, wobei in Neuhausen auch andere Lagequalitäten mit entsprechend abweichenden Preisen anzutreffen sind. In Münchens guten Lagen, in die sich Neuhausen weitgehend einordnen lässt, wurden für neue Wohnungen im Schnitt etwa 8.950 EUR pro m² gezahlt, für wiederverkaufte Objekte lag der Preisbereich im Durchschnitt zwischen 7.300 und 8.700 EUR pro m², beliebte Altbauwohnungen erreichten durchschnittlich 10.400 EUR/m². Gegenüber dem Vorjahr konnten Immobilien in Neuhausen je nach Objektart preislich zwischen 5 und 10 % zulegen.

Im Ganzen betrachtet sind die Kauf- bzw. Verkaufspreise in München wie auch in Neuhausen momentan auf einem sehr hohen Niveau. Ob der Markt dieses Preisniveau noch auf Dauer hergibt, ob die Preise nachgeben oder ob sie sogar nochmals steigen, lässt sich jedoch unter anderem aufgrund der momentan insgesamt nicht sehr eindeutigen Marktlage aufgrund der Corona-Situation nicht sicher prognostizieren. Aufgrund der momentanen Indikatoren ist jedoch anzunehmen, dass sich die enormen Preisanstiege der letzten Jahre nicht fortsetzen werden, dass es aber auch keinen Preisverfall geben wird. Die gegenwärtigen Trends deuten für die kommenden Jahre auf einen leichten moderaten Anstieg.

“Neuhausen liegt einfach extrem zentral und hat durch die ständige Erweiterung der Infrastruktur viel gewonnen.”, so Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien in der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de; Jahresbericht Gutachterausschuss München 2019. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Makler aus München bzw. Neuhausen. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

