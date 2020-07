Immobilien-Kreditrechner im Vergleich

Künftige Azubis haben große Auswahl bei freien Ausbildungsstellen und Krankenkassen Das neue Ausbildungsjahr beginnt in wenigen Wochen. Trotz der Corona-Krise gibt es bundesweit ein großes Angebot an freien Ausbildungsplätzen in nahezu allen Branchen. In Cuxhaven sind es 400 Azubistellen, in der Region Karlsruhe 900 freie Plätze, in der Region Heilbronn 1000, in Trier 2000, in Mannheim mehr als 2200 und sogar in der strukturschwachen...