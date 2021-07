Ponca City, 26.07.2021 – Es verwundert keineswegs, dass in allen Ländern rund um den Globus immer mehr Frauen die hochwertige Partnervermittlung von TTPCG ® nutzen. Warum ist das so? Es fühlen sich immer mehr Frauen beim Online-Dating durch plumpe Anmache oder sexistische Fotos belästigt. Solch negative Erfahrungen wollen viele Frauen nicht mehr erleben. Erst recht nicht bei der Suche nach der grossen Liebe.

Partnerglück ist kein Abenteuer und kein Zufall

TTPCG ® ist der Dating Services, bei dem es keine bösen Überraschungen gibt. Nur seriöse und ehrliche Partnersuchende können bei Taylor Group Kunde werden. Dies sind die Menschen, welche die Ansprüche der Unternehmensleitung an ein respektvolles Miteinander teilen. Kundinnen, welche die hochwertigen Dienstleistungen von TTPCG ® nutzen, sind es leid, auf unseriöse Männer hereinzufallen, die ein Abenteuer suchen und oft gescheiterte Existenzen darstellen. Je billiger anonyme online Plattformen ihre Dienste anbieten, so zeigen gemachte Erfahrungen, umso fragwürdiger sind die Menschen, die sich dort tummeln. Zwar bietet auch TTPCG ® ein sehr günstiges Preisniveau, jedoch nutzen Männer auf Abenteuersuche und gescheiterte Existenzen die Dienste von TTPCG ® kaum.

Die Singleberater:in spielen eine besondere Rolle

Jeder Nutzer der Dienste von TTPCG ® ist einem Singleberater bekannt. Persönlich, oder durch Videokonferenzen. Durch eine einmalige wissenschaftliche Matching Methode, welche TTPCG ® 1982 erfunden und eingeführt hat, wird jedes Profil einzeln geprüft und gewährleistet, dass es Kriterien wie ernsthafte Absichten und das Interesse an einer langfristigen Partnerschaft erfüllt. Alle Kunden müssen bei TTPCG ® ausführliche Angaben machen. Einhundert Prozent der Fragen zur Erstellung des Profils sind zu beantworten. Wer das weltweit einmalige Modul I like you nutzen möchte, muss vier klar erkennbare, richtlinienkonforme Bilder an TTPCG ® senden. Somit sind andere Nutzer der Dienste von TTPCG ® in der Lage, auch das Aussehen eines Menschen vor dem ersten Treffen zu kennen.

Ladys First

Als Journalistin muss ich keine Psychologin sein, um nachvollziehen zu können, was vor allem Frauen an der Online Partnersuche bisher störte. Positiv manipulierte Fotos, erlogene Lebensläufe und primitive Anmache gehörten oftmals dazu. TTPCG ® bietet aus meiner Sicht ganz besondere und einmalige Innovationen. Ein wissenschaftlicher Persönlichkeitstest sorgt für massgeschneiderte Partnervorschläge. Künstliche Intelligenzen wissen, was den Frauen wichtig ist und haben einen Blick für schwarze Schafe. Bei TTPCG ® wird grosser Wert auf ernste Absichten und Seriosität gelegt. Wer sich nicht an die Etikette hält, dessen Account wird gesperrt. Fehlverhalten eines Nutzers der Dienste von TTPCG ® kann dem Kundenteam gemeldet werden. Jede Kundennachricht an TTPCG ® wird innerhalb weniger Minuten in der jeweiligen Landessprache vom Kundenteam beantwortet. Und dies an 24 Stunden an jedem Tag des Jahres. Auch dies ist eine Leistung, welche keine andere Partnervermittlung ihren Kunden bieten kann.

