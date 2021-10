Was ist ein Imagefilm?

Ein Imagefilm ist ein kurzes Werbevideo, das ein Unternehmen erstellt, um sich der breiten Öffentlichkeit oder seinem Zielmarkt vorzustellen. Sie können auch als internes Kommunikationsinstrument für die Mitarbeiter des Unternehmens dienen, insbesondere in multinationalen Unternehmen.

Was beinhaltet das Video?

In Imagefilmen wird in der Regel eine Person oder ein Team innerhalb des Unternehmens vorgestellt und ihre Rolle innerhalb des Unternehmens erläutert. Es kann auch beschrieben werden, wie sie zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, die schließlich zur Gewinngenerierung führen (weshalb die meisten Unternehmen Unternehmensvideos erstellen).

Ist ein Imagefilm besser als ein Erklärungsvideo? Oder andersherum?

Beide Arten von Videos können für Ihr Unternehmen von Vorteil sein, allerdings auf unterschiedliche Weise. Ein Lehrvideo erklärt, wie etwas funktioniert, und beantwortet Fragen, die potenzielle Kunden oder Partner zu Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Produkt haben könnten.

Der Hauptzweck besteht darin, Unklarheiten zu beseitigen und die Zuschauer davon zu überzeugen, die Dienstleistung/das Produkt zu kaufen; deshalb werden diese Videos immer ausführlicher sein als ein Unternehmensvideo. Ein Unternehmensvideo hingegen stellt den Zuschauern lediglich das Unternehmen vor, das dahinter steht.

Sein Hauptziel ist es nicht, etwas zu verkaufen, wie es bei Lehrvideos der Fall ist; es soll lediglich veranschaulichen, was das Unternehmen tut und wer dahinter steht (was bedeutet, dass es für Sie keinen Grund gibt, nicht ausführlich darüber zu sprechen, was Sie tun).

Warum machen Unternehmen Imagefilme?

Unternehmen ziehen kurze Videos langen Texten vor, und zwar aus den folgenden Gründen – Sie machen mehr Spaß und sind ansprechender. Viele Menschen sind visuelle Lerner und können sich Dinge besser merken, wenn sie sie sehen, als wenn sie nur darüber lesen.

Aus diesem Grund sind Infografiken in den letzten Jahren so beliebt geworden. Eine Studie von Google hat ergeben, dass bis 2020 80 % der Webinhalte auf Videos basieren werden. – Weniger zeitaufwändig

Unternehmen haben in der Regel viele Aufgaben, die ihre Mitarbeiter an einem Tag erledigen müssen. Mit einem Unternehmensvideo können Sie viel Zeit sparen, die sonst für das Verfassen langer Beschreibungen oder Skripte aufgewendet werden müsste. Sie können auch Fehler durch menschliche Transkription vermeiden. – Es ist vielseitig.

Ein Unternehmensvideo kann auf einer Vielzahl von Plattformen verwendet werden. Es kann auf der Website Ihres Unternehmens und in den sozialen Medien veröffentlicht und auch in andere Websites eingebettet werden. Dadurch wird es im Vergleich zu Textalternativen für ein breiteres Publikum viel zugänglicher.

Merkmale eines Unternehmensvideos

Ein guter Imagefilm enthält Folgendes: – Eine klare Aufforderung zum Handeln

Der Hauptzweck eines Unternehmensvideos besteht darin, die Zuschauer dazu zu motivieren, nach dem Anschauen des Videos etwas zu unternehmen. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass die Leute gehen, ohne zu wissen, was sie als Nächstes tun sollen (und wahrscheinlich werden sie Sie bald wieder vergessen).

Professioneller Aufbau

Einige Beispiele für Handlungsaufforderungen sind die Aufforderung, sich in Ihre E-Mail-Liste einzutragen, Ihre Website zu besuchen oder sogar ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen.

Die Qualität Ihres Videos hat einen großen Einfluss darauf, wer sich das Video anschaut und wie weit er in den Verkaufstrichter einsteigt, bevor er aufgibt. Hierfür gibt es viele Überlegungen, angefangen bei der Wahl des Firmennamens, der Website-Domain, des Logos usw.

All diese Attribute sollten die Art des Videos selbst widerspiegeln; bleiben Sie immer professionell!

Prägnant sein

Niemand möchte sich ein mehr als 10-minütiges Unternehmensvideo ansehen, vor allem, wenn man sich nicht einmal sicher ist, ob es sich überhaupt lohnt (ehrlich gesagt). Fassen Sie sich kurz, fassen Sie sich kurz und achten Sie darauf, dass jedes Bild seine eigene Geschichte erzählt.

Wenn Sie sich an diese Regeln halten, können Sie sicherstellen, dass die Zuschauer auch wirklich dranbleiben und sogar aktiv werden, um einen Kauf abzuschließen.

