Im Wind meiner Jahre – Geschichten von Mut, Liebe und der alltäglichen Gewalt im Krieg

Edna Huppert verbindet in “Im Wind meiner Jahre” Gedanken mit prägenden Erinnerungen und Wahrnehmungen.

Die Autorin Edna Huppert wurde im Jahr 1934 in Völklingen / Saar geboren. Sie beschreibt in ihrem Buch “Im Wind meiner Jahre” ihren Lebenslauf. Verdichtete Gedanken werden verwoben mit prägenden Erinnerungen und Wahrnehmungen aus einer Zeit, deren Zeugen bald nicht mehr erzählen werden. Das Buch beinhaltet Geschichten von Mut, Liebe und der alltäglichen Gewalt im Krieg und im Frieden, auf dem Lande als auch in der Stadt. Zudem teilt die Autorin Erfahrungen ihrer Mutter (geboren 1907 in einem kleinen Dorf im Saarland, gestorben 1985 in Berlin) und hält damit ihre Erinnerungen am Leben.

Die Leser tauchen in dem Buch “Im Wind meiner Jahre” in die Vergangenheit ein, erfahren u.a. mehr über den früheren Schulalltag, was geschah, wenn jemand krank war und welche Erfahrungen und Eindrücke die Autorin im Laufe ihres Lebens sammelte. Das Buch “Im Wind meiner Jahre” von Edna Huppert ist keine klassische Autobiografie, sondern ein abwechslungsreiches Kaleidoskop aus unterschiedlichen Textarten.

Von Edna Huppert ist ebenfalls bei tredition das Buch “Haltestelle Kreuzberg 36” erschienen. Dieses eignet sich ideal als ergänzende Lektüre zu dieser Autobiografie. In Verbindung zeigen die zwei Bücher einen wichtigen Teil der deutschen Zeitgeschichte und eignen sich vor allem für Leser, die gerne mehr darüber erfahren möchten, wie Menschen damals wirklich gelebt haben.

“Im Wind meiner Jahre” von Edna Huppert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16429-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

