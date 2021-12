Im Auge des Sturms: Continuous Endpoint Engineering

Wie IT- & Operations-Führungskräfte die Balance zwischen beschleunigten Technologie-Updates und fokussierter Mitarbeitererfahrung halten können – IT-Spezialist Deskcenter stellt mit dem nächsten aktuellen Gartner-Report einen agilen Ansatz für den digitalen Arbeitsplatz bereit

Leipzig, 6. Dezember 2021 – Ein bisschen Wind von vorn mag ja ganz schön sein, aber im Herbst 2021 stehen die Zeichen auf Sturm: Die zunehmende Geschäftsabhängigkeit von Technologie, welche noch dazu mit immer schnelleren Updates bereitgestellt wird, geht oft zu Lasten der Mitarbeitererfahrung, die ihrerseits jedoch deutlich verstärkt in den Fokus rückt. In diesem Spannungsfeld die Balance zu halten, bereitet I&O-Führungskräften inzwischen einige Schwierigkeiten, weiß IT-Branchenanalyst Gartner. Und zieht zusammen mit dem Sturmball auch gleich die Flagge auf, die des Rätsels Lösung verheißt: Continuous Endpoint Engineering (CEE), der agile Ansatz für den digitalen Arbeitsplatz.

„Es ist für I&O tatsächlich mühsam, praktikable Ansätze zu finden, die mit dieser Entwicklung Schritt halten können“, sagt Deskcenter-Vorstand Christoph Harvey. „Die Erwartungen der Mitarbeiter an Digital Workplace Services steigen ebenso rasant, wie die kontinuierlichen Technologie-Updates für kürzere Produktlebenszyklen sorgen. Etablierte Methoden, ich denke da beispielsweise an agile Entwicklung, Serviceintegration und Management, können da schon recht nützlich sein, erfüllen aber nicht vollständig die einzigartigen Anforderungen des digitalen Arbeitsplatzes. Vielmehr geht es darum, sich auch mit Kultur, Leistungskennzahlen und organisatorischer Dynamik auseinanderzusetzen.“

Man muss das Rad dafür nicht neu erfinden – das ist bereits geschehen – aber man sollte es übernehmen, empfiehlt Gartner mit Blick auf die nahe Zukunft. Bis 2025 nämlich dürften bereits 80 % aller Organisationen CEE verinnerlicht und damit ihre Kapazitäten für Technologie-Updates gegenüber dem Rest mehr als verdoppelt haben. Denn der agile Management-Kreislauf beginnt schon, wenn ein Anbieter eine bevorstehende Änderung signalisiert oder wenn sich IT-Initiativen ändern, baut zugleich auf den wichtigen Erfahrungen aus traditioneller Endpoint-Management-Praxis auf und bezieht eben auch das unmittelbare Mitarbeiter-Feedback mit ein.

Wie genau der CEE-Zyklus aufgebaut ist, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten für jeden einzelnen Schritt definiert sind und wie das anhand eines echten Beispiels umgesetzt wird, erklären die Analysten von Gartner in ihrem aktuellen Report “ How to Implement Continuous Endpoint Engineering: An Agile Approach for the Digital Workplace„. Das werthaltige Dokument wird ab sofort von Deskcenter kostenfrei und nur für kurze Zeit zum Download bereitgestellt.

