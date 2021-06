ILLERHAUS macht wieder – Networking Lounge im Juli bei Design Offices München Macherei

Nach einem viel zu langen Winter macht ILLERHAUS Marketing wieder das, was sie am liebsten tun: Networking in der MICE-Branche. Die Location passt perfekt. Denn sie ist geschaffen für kreative, flexible Formate – der neue Design Offices Standort.

„Endlich können wir die Akteure der Veranstaltungsbranche wieder live zusammenbringen. Hotels und Locations auf der einen, Veranstaltungsplaner und Agenturen auf der anderen Seite,“ freut sich Irmi Lindner, die schon mitten in der Planung für die Networking Lounge steckt. Denn am 15. Juli ist es bereits soweit und bis dahin gibt es noch viel zu tun. Doch das Wichtigste steht: die Location. Diese wurde vom Architektenteam mit expliziten Kommunikationsflächen entwickelt, um den Austausch zu fördern. Die Networking Lounge by ILLERHAUS wird dort 10 bis 15 Ausstellern mit bis zu 50 Planern vernetzen. Ein recht kleines, feines Format und damit absolut exklusiv.

Klein und exklusiv

Die ersten Anmeldungen von Hotels und Locations liegen schon auf dem Tisch, weitere Interessenten werden gerade kontaktiert. „Wir sind alle wieder richtig am Machen!“, strahlt Susanne Illerhaus. Man kennt sie als Frohnatur – heute setzt sie dem Ganzen noch eines drauf – und das liegt weniger am strahlend gelben Blazer als an der Tatsache endlich wieder raus zu dürfen. „Menschen zu vernetzen – ganz real, von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was wir können und lieben,“ fast die Inhaberin ihre Freude knapp zusammen.

Live dabei sein – oder online

Auch diejenigen, die nicht vor Ort dabei sind, können die Aussteller online erleben. „Weframe One“, das Tool für den digitalen Meeting-Raum, macht es möglich. Der Standort „Macherei“ als bisher größtes Objekt des Coworking Anbieters Design Offices ist mit drei 86-Zoll-Multisession-Boards ausgestattet. Egal von wo und egal ob mit Laptop, Tablet oder Smartphone, die Planer von Events klicken sich einfach zu den Ausstellern, die sie interessieren.

Online und während des Events kann Weframe One spielerisch entdeckt werden. Die Moderatorin und Trainerin Rosemarie Konirsch ist vor Ort, wobei es wahrscheinlich nur eine sehr kurze Einführung braucht. Weframe One ist sehr intuitiv und vereint dennoch alle Funktionen für kollaborative Meetings.

Sicher ist sicher

Die ILLERHAUS Networking Lounge findet unter Einhaltung des schon im letzten Sommer 2020 bewährten Hygiene-Konzeptes statt. Susanne Illerhaus ist selbst als Hygiene-Beauftragte für Veranstaltungen ausgebildet. Design Offices hat alle Maßnahmen getroffen, um eine durchgehend sichere Arbeitsumgebung zu bieten. So führtder Flex Office-Anbieter das Gütesiegel BAD, das bestätigt, den Arbeitsschutzstandard COVID 19 umzusetzen, um risikofreie Präsenzmeetings durchzuführen.

Bei gutem Wetter findet die Networking Lounge im ruhigen Innenhof von Design Offices München Macherei statt. Bei Regen wird man kurzerhand auf die angrenzenden Meetingräume ausweichen. Denn das weiß sowohl ILLERHAUS Marketing als auch seine Kooperationspartner: „Immer schön flexibel bleiben!“.

Fachbesucher können sich für die Präsenz- wie für die Online-Veranstaltung am 15. Juli über die Homepage https://illerhaus-marketing.com anmelden.

Der MICE- Branchentreff ist Ihre persönliche Netzwerkplattform für Meetings – Incentives – Conventions – Events!

Wir setzen auf intensiven Dialog mit neuartigen Locations in angenehmer Atmosphäre!

Illerhaus setzt seinen Focus gezielt auf außergewöhnliche Locations, persönlichen Kontakt und aktiven Austausch! Wir chartern Galerie-Schiffe, wie beispielsweise die MS Starnberg oder die Kristallkönigin-exclusively made with Swarowski Elements, und organisieren Ihnen exquisite Locations in den Bergen.

Unser breites Netzwerk von langjährigen und persönlichen Kontakten zur MICE Branche, bieten Planern von Veranstaltungen sowie Betreibern von Locations aller Art, eine optimale Basis.

