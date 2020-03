Autoankauf Essen : Ankauf Von Gebrauchtwagen & Motorschaden Unfallwagen Viele Kilometer Ohne Tüv

Wir Bieten Ihnen Den Besten Preis!

https://www.autoankauf-center.de/autoankauf-essen/ – sorgt dafür, wenn die Auto-Mensch-Beziehung ihr Ende findet, dass es nach dieser Trennung beiden gut geht: dem Besitzer, der eine angemessene Vergütung für sein Fahrzeug in bar erhält und sein alter PKW, der einer neuen Bestimmung ins Ausland zugeführt wird und nicht das induzierte Frühableben in der Schrottpresse erleiden muss.

Motoschaden A nkauf Essen

Jeder Privatverkauf eines gebrauchten Wagens auf dem privaten ist mit Risiken für den Autobesitzer behaftet: Zum Beispiel ist es bereits vorgekommen, dass der älter wirkende Käufer des Fahrzeuges noch nicht volljährig war und kurze Zeit nach dem Kauf seine Schwester einen Motoschaden mit dem Fahrzeug hatte. Obwohl jegliche Garantie – gekauft wie gesehen – ausgeschlossen war, wurde der Verkäufer zu Schadensersatz verpflichtet, weil der Käufer letztendlich noch nicht volljährig war.

Autoankauf Essen

Auch kann es passieren, dass man ein Auto ohne bewussten Defekt privat verkauft und kurze Zeit später der Käufer aufgrund eines gravierenden Mangels einen Unfall baut. Auch, wenn man nicht wusste, dass der Wagen diesen Mangel hatte, versuchen natürlich die Rechtsanwälte der Unfallgegner, die Schuld abzuwälzen und man kann auch so schnell in eine rechtliche Bredouille kommen. Als Privatverkäufer muss man zwar keine Garantie geben, aber Gewährleistung ist dennoch juristisch auch eine Pflicht für Privatverkäufer eines Autos. Mit dem Verkauf an https://www.autoankauf-center.de/autoankauf-essen/ schließt man sämtliche Gewährleistungsansprüche aus und tritt den Wagen wahrhaft in dem Zustand, in dem er sich befindet, an die professionellen Autoankäufer von Autoankauf Essen ab.

Verkauf statt Verschrottung

Die staatliche Abwrackprämie stellte einst ein effektives Lockmittel dar, um die Schrottplätze zu füllen…heute lockt der Schrottplatz nicht mehr mit der Vermittlung von Prämien, sondern kassiert Geld für das Verschrotten auf dem Autofriedhof. Auch gestaltet sich der Privatverkauf eines KFZs oft als diffizil und dabei sind bestimmte ältere Autotypen, wie zum Beispiel ein Mercedes Diesel sind für den Export sehr gefragt. Diese PKW sind hier in Deutschland kaum noch verkäuflich wegen der extrem hohen Besteuerung auf alte Dieselfahrzeuge.

Firmenbeschreibung

Unsere Firma blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im Handel mit PKW zurück. Wir sind fokusiert auf PKW Ankauf, fahrzeugankauf LKW / Kfz Ankauf, sowie Ankauf von Mängelfahrzeugen: Motordefekt , Getriebedefekt , Unfallschaden egal ob Frontschaden, Seitenschaden oder Blechschaden). Unsere Kontakte zu ausländischen Händlern sind ausgezeichnet und diese ‘PKW werden ins ostereuropische und afrikanische Ausland exportiert.

