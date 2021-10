Ihr kompetenter Partner in Sachen Sicherheitstechnik, Stempel, Schilder und Gravuren.

Wir sind ihr Flexibler und umfassender Servicepartner in

Sicherheitstechnik

Schlüsseldienst

Autoschlüssel

Zylinder, Elektrozylinder

Schilder, Stempel, Gravuren

Flexibler und umfassender Service

Als inhabergeführtes Unternehmen blicken wir auf über 10 Jahre Branchenwissen zurück. Dabei haben wir uns auf die Geschäftsfelder des Schlüsseldienstes und der Gravuren spezialisiert. Hierbei legen wir besonders großen Wert auf Genauigkeit und einwandfreie Handwerksarbeit. Für unsere Arbeiten im Bereich Gravur verwenden wir die hochwertigsten Geräte im Bereich Laser- und Diamantgravur. Unseren Kunden bieten wir hier einen einzigartigen Service, denn wir sind eine der wenigen Firmen, die CO2-Lasergravuren durchführen können.

Unser Kerngeschäft fokussiert sich auf den Schlüsseldienst und Sicherheitstechnik. Hier konnten wir über die Jahre unsere Expertise so weit ausbauen, dass wir mittlerweile ein offizieller ABUS und WILKA-Partner für den Raum Waiblingen sind. Über den klassischen Schlüssel- und Notdienst hinaus bieten wir Beratungsservice für Einbruchschutz und Sicherheitstechnik an.

Direkt bei Ihnen vor Ort informieren wir Sie individuell zu Ihren Fragen und zu möglichen Sicherheitsvorkehrungen an Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung. Denn oft weiß man gar nicht genau, wo die Schwachstellen in den eigenen vier Wänden liegen. Darüber hinaus erklären wir Ihnen, welche Produkte für Ihre Sicherheitsvorkehrungen am sinnvollsten sind und worauf Sie beim Kauf genau achten müssen. Gemeinsam besprechen wir Absicherungsmöglichkeiten und erarbeiten ein auf Sie abgestimmten Lösungsvorschlag.

Sie haben weitere Fragen oder benötigen zeitnah unsere Hilfe? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail – Wir helfen Ihnen schnell und flexibel weiter!

Sicherheitstechnik/Elektrozylinder

m Bereich Schlüsseldienst und Sicherheitstechnik bieten wir Ihnen unterschiedliche Varianten von Schlössern und Zylindern an. Für die gesetzlich vorgeschriebene Rauchmelderpflicht bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten an. Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Geschäft vor Ort.

Unsere Produkte im Bereich Sicherheitstechnik umfassen wie folgt:

Mechanische und elektronische Zylinder

Beschläge

Einsteckschlösser

Autoschlüssel mit Wegfahrsperre

Fahrradschlösser

Vorhängeschlösser und Tresore

Gravuren/Lasergravuren

In unserem Geschäft in Waiblingen bieten wir neben dem klassischen Schlüsseldienst auch die Möglichkeit der Gravurarbeiten an. Unser Spektrum reicht hier von Lasergravur für unterschiedlichste Oberflächen bis zu Diamantgravur. Wir gravieren:

Stempel und Schilder

Sie benötigen individuell angefertigte Stempel oder Schilder? Kein Problem, wir bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Schilder und Stempel für Ihren individuellen Einsatz anzufertigen. Dazu gehören unter anderem:

Stempel im Sofortdienst

Hinweisschilder

Verbotsschilder

Straßen- und Parkplatzschilder

Kundenaufträge/Einzelanfertigungen

Selbstverständlich können unsere Kunden individuelle Leistungen in Auftrag geben – z. B. Gravuren auf Schmuck. Gerne beraten wir Sie hierzu und sprechen auch Empfehlungen aus.

Informieren Sie sich hier über unsere unterschiedlichen Produkte, die wir Ihnen in unserem Geschäft anbieten können. Sprechen Sie uns an, wenn Sie eigene Ideen für Gravuren oder Stempel haben. Wir richten uns dabei ganz nach Ihren Vorstellungen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SiTech Sicherheitstechnik

Herr Yasin Berk

Blumenstraße 39

71332 Waiblingen

Deutschland

fon ..: 071519450405

web ..: http://www.sitech-wn.de

email : info@sitech-wn.de

Wir sind seit 10 Jahren Spezialist für Sicherheitstechnik, Schlüssel, Zylinder und Schlösser.

Zudem bieten wir unseren Kunden einen Stempelservice, Schilder für Klingel und Briefkasten und Gravuren in jeglicher Art an.

