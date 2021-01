Ihr Freundliches Hotel und Restaurant “Perle am Mühlenteich” in Hagenow

Lernen Sie die portugiesische Küche kennen und übernachten Sie in gemütlichen Betten. Dieser Service erwartet Sie in der “Perle am Mühlenteich” in Hagenow.

Das Hotel-Restaurant “Perle am Mühlenteich” in Hagenow wird vom Ehepaar Cindy Schlink Carrasquinho und Chefkoch Francisco Carrasquinho geführt. Das Restaurant überzeugt mit einer frischen, deutschen und internationalen Küche, die durch die portugiesische Herkunft des Chefkochs geprägt und durch feine Spezialitäten: marktfrisch und saisonal ausgerichtet ist. In einem schönen Gastraum mit großzügigem Wintergarten werden den Gästen leckere und vielfältige Gerichte serviert, die mit besten Zutaten frisch zubereitet werden. Angeschlossen ist eine überschaubare Hotelanlage im Appartement-Stil mit Blick auf den malerischen Mühlenteich.

Die Perle für internationale und deutsche Genüsse in Hagenow

Geschmack und Stil verbinden sich im Restaurant auf perfekte Weise. Im Gastraum entwickelt sich eine stimmungsvolle Atmosphäre, in dem bis zu 80 Gäste Platz finden. Für luftig leichten Genuss sorgt die Sommerterrasse im Garten, die südländisches Flair vermittelt. Zentral gelegen in Hagenow mit ausreichend Parkmöglichkeiten ist das Restaurant für Bankette, Firmen- oder Familienfeiern und Geschäftsessen gut vorbereitet. Frische und Qualität zeichnen das Restaurant aus. Ausgewählte Zutaten aus der Region, die frisch verarbeitet werden, garantieren besondere Gaumenfreuden. Für Abwechslung sorgt die Speisekarte, die laufend aktualisiert wird und den Gästen neue Kreationen des Chefkochs anbietet. Um die Speiseauswahl zu erleichtern, wird den Gästen am Tisch vom Service gerne ein Gericht empfohlen oder als Empfehlung auf der Speisetafel notiert. Ein freundlicher und aufmerksamer Service gepaart mit Herzlichkeit runden die Atmosphäre ab.

Die Hotelanlage ist ebenerdig und mit vier Hotelzimmern in gutem Appartement-Standard eingerichtet, inklusive Bad, Telefon, W-LAN, TV und einem kleinen Schreib- bzw. Schminktisch.

Probieren Sie sich durch die vielseitige Küche der Perle in Hagenow. Das Team freut sich auf Sie.

Das nahe historische Zentrum von Hagenow gilt als schönes Beispiel einer mecklenburgischen Kleinstadt mit Fachwerkhäusern aus dem 17. bis 19. Jahrhundert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel – Restaurant Perle am Mühlenteich

Frau Cindy Schlink Carrasquinho

Teichstr. 7

19230 Hagenow

Deutschland

fon ..: (03883) 61410

fax ..: (03883) 614117

web ..: http://www.perle-hagenow.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

