Ihr Auto hat einen Motorschaden? Sofortverkauf als beste Lösung

Ein Auto mit Motorschaden? Der Sofortverkauf als beste Lösung.

Ein Motorschaden am Auto ist sehr ärgerlich, aber Kopf hoch! Der Verkauf eines Autos mit Motorschaden wird die Situation wieder entspannen, denn es gibt erstaunlich viel Geld für defekte Autos!

Der Verkauf eines Fahrzeuges mit Motorschaden ist die Alternative Lösung zur Reparatur, denn Austauschmotoren und Reparaturen sind leider meistens im Gegensatz zum Zeitwert nicht rentabel. Ein Autoverkauf mit Motorschaden lohnt sich für einen privaten Autoverkäufer in jedem Falle, denn die Preise für defekte Fahrzeuge sind erstaunlich hoch. Unser Autoankauf mit Motorschaden wird nicht nur aufgrund des Rundum-sorglos-Pakets gerne in Anspruch genommen, unsere Fachleute wissen, welche Hilfe genau und welches Vertrauen beim Verkauf eines defekten Autos von einem privaten Verkäufer benötigt wird. Die Autobewertung ohne Vorführung aufgrund der Fahruntüchtigkeit ist für uns auch online ohne Fahrzeugbesichtigung kein Problem, der schnelle Autoverkauf mit Abholung per Trailer oder Autotransporter speziell für defekte Autos eine hervorragende Lösung für ganz Deutschland. Lassen Sie sich nicht irritieren vom Standort Ihres defekten Fahrzeuges, mit ganz Deutschland als Einzugsgebiet ist die Fahrzeugabholung für jeden und überall nach einem online Autoverkauf kostenlos. Zuverlässigkeit wird bei uns großgeschrieben, die Abwicklung findet nicht nur schnell, sondern auch diskret, mit der in dieser Branche oft fehlenden Seriosität statt.

Was ist ein Auto mit Motorschaden Wert?

Für eine genaue Wertermittlung eines Fahrzeuges mit Motorschaden wird neben den Fahrzeugdaten auch eine ungefähre Schadensbeschreibung benötigt, denn nur in ganz wenigen Fällen ist mit einem Austauschmotor zu kalkulieren. Die Kalkulation mit einem Austauschmotor wäre zu einfach und unfair, den oftmals kann der Motor mit wenigen Ersatzteilen wie Kipphebel, Kolben oder neuem Steuerriemen gerettet werden, vielleicht sind auch nur Nebenaggregate defekt und der Motor selber gar nicht betroffen? Eine individuelle Bewertung eines Experten mit Berücksichtigung des Schadensbildes ist unserer Meinung nach die einzig korrekte Bewertung für ein Auto mit Motorschaden. Der Begriff Motorschaden wird oftmals völlig ungerechtfertigt von Werkstätten auch oberflächlich benutzt, Falschdiagnosen und unprofessionelles Personal, gar gierige Werkstätten stempeln ein Auto schnell mit dem Begriff Motorschaden ab.

Wer kauft mein Auto mit Motorschaden?

Wir kaufen Ihr Auto mit einem Motorschaden, gepaart mit der benötigten Hilfe und den besten Zusatz an Services vom Autoankauf für defekte Fahrzeuge. Immer mehr haben wir uns in den letzten Jahren auf den Ankauf von defekten Fahrzeugen spezialisiert, denn der Hilfebedarf beim Privatverkauf eines defekten Autos ist sehr groß und regionale Autobewertungen mehr als dürftig.

Der überregionale Verkauf stellt sich irrtümlicherweise als schwierig dar, wenn ein Fahrzeug mit einem Motorschaden nicht mehr auf eigener Achse fahrbereit ist. In der Praxis ist der erste Ansprechpartner meistens die Werkstatt, der Pannendienst oder das Abschleppunternehmen bei dem das Auto, mit Motorschaden und Handlungsbedarf zwischen geparkt ist. Erfahrungsgemäß wird aufgrund der Notsituation und leicht erkennbaren Hilflosigkeit ein sehr geringer Schrottwert für die Entsorgung neben einer teuren Reparatur angeboten. Das Sofortangebot kann für diesen Moment verlockend sein, wenn Zeitdruck und Standgebühren sich mit jedem Tag häufen und die Reparatur ohnehin aufgrund des hohen Reparaturkostenvoranschlages nicht infrage kommt. Ist der Motorschaden auf einer Durchreise passiert, kommt Ihre aktuelle Entfernung zum Fahrzeugstandort als zusätzliches Hindernis hinzu. Es erscheint zunächst so als wenn sich der Zeitaufwand und die Organisation mit verschiedenen Kontaktpersonen an unterschiedlichen Orten zu komplex wäre, ist es aber nicht!

Verkaufen Sie Ihr Auto bequem von Zuhause aus, denn wir kaufen Ihr Auto mit einem Motorschaden inklusive der Abholung, quasi „Blind“ ohne Besichtigung. Nach Kontaktaufnahme werden wir Ihr Auto mit Motorschaden bewerten, natürlich kostenlos und zunächst unverbindlich. Sagt Ihnen unser Preisangebot zu, gibt es eine Blitzüberweisung. Sie schicken uns alle Fahrzeugdokumente per Einschreiben zu und wir holen umgehend und eigenständig das defekte Auto an seinem Standort ab und begleichen die Standgebühren so fern diese anstehen. Eine optimale und kinderleichte Lösung, wir brauchen lediglich Ihr Go und die Bankverbindung damit der Autoverkauf mit Abholung gestartet werden kann.

Ein Auto mit Motorschaden vor oder nach dem Verkauf abschleppen?

Meistens erschwert der Fahrzeugstandort dem eigenen Besitzer den Verkauf, wenn das Auto auf einer Durchreise an einem entfernten Ort zum Stehen gekommen ist. Auch wenn die Werkstatt doch nicht so weit weg ist, ist der Aufwand für einen privaten Autoverkäufer recht groß und nicht einfach. Die Überführung für einen Laien ist mit Hürden verbunden. Den Transport kann sich jeder Autoverkäufer bei einer Verkaufsentscheidung sparen. Der Verkauf findet mit Abholung ab dem aktuellen Standort statt. Wir kümmern uns um alle weiteren Angelegenheiten und überführen Autos mit Motorschaden auf fremder Achse mit unseren eigenen Abschleppwagen, Trailern oder Autotransportern. Auch wenn jeder Fall ein Individuum ist, der gesamt Ablauf für uns ist reiner Alltag. Konfrontationen mit Werkstätten oder einem Pannendienst bei Fahrzeugabholungen sind uns kein Dorn im Auge und gehören zum täglichen Ablauf. Beschämende Angebote sollten aufgrund erster Hilflosigkeit nicht unterstützt werden, ganz im Gegenteil, kehren Sie bei negativen Erfahrungen wie dieser solchen Werkstätten den Rücken und lassen Sie uns gemeinsam die Kuh vom Eis kriegen.

Ablauf beim Verkauf eines Autos mit Motorschaden

Lassen Sie uns Ihr Auto mit Motorschaden kostenlos und unverbindlich bewerten, der Kontakt sowie Bewertung geschehen online und sind nicht zum Verkauf zwingend. Wir machen Ihnen ein klares Festpreisangebot für den sofortigen Verkauf des Autos mit Motorschaden. Bei Sofortüberweisung schicken Sie uns per Einschreiben alle Fahrzeugdokumente, bei Entscheidung der Barzahlung zur Abholung halten Sie diese zur Abholung bereit. Wir organisieren zusammen mit Ihnen einen umgehenden Termin zur Abholung, nach einem Kaufvertrag per E-Mail und Vollmacht zur Abholung ist Ihre Anreise nicht zwingend erforderlich, falls das Auto mit Motorschaden in einer entfernten Werkstatt steht. Wir begleichen alle Rechnungen in der Werkstatt oder beim Pannendienst bei Abholung und melden Ihr Auto ab, falls es noch angemeldet ist.

Ein Autoverkauf mit einem Motorschaden ist nicht wie jeder andere, unser Servicepersonal für den Autoankauf mit Motorschaden ist flexibel, beim Verkauf eines defekten Autos ist Flexibilität auch zwingend erforderlich. Es kann keine automatisierte Wertschätzung durchgeführt werden. Eine Überführung muss immer individuell durchdacht und organisiert werden. Profitable Dienstleistungen wie eine online Autobewertung, verbindliches Kaufangebot anhand Daten (ganz ohne Fahrzeugbesichtigung), der Auto Schnellverkauf mit Sofortüberweisung sowie die bundesweite seriöse Autoabholung mit der Kfz-Abmeldung sind für jeden Autoverkäufer, aber besonders beim Verkauf von einem Auto mit Motorschaden interessant. Dabei ist Ihre Kaufanfrage nicht zwingend oder verbindlich, Sie entscheiden nach unserem Preisangebot, ob ein Autoverkauf mit Motorschaden stattfindet oder nicht.

Autoverkauf mit Motorschaden setzen Sie auf den richtigen Kaufvertrag

Die Haftung beim Verkauf eines defekten Autos kann für jeden Autoverkäufer ein weiterer Schlag werden, wenn nicht, aufpasst wird. Es ist durchaus möglich, dass nach Wiederinbetriebnahme weitere Mängel auffallen, welche bei einem nicht funktionierenden Motor nicht hätten auffallen können. Deshalb ist es ratsam, beim Verkauf eines Autos mit Motorschaden über vorhandene Mängel vor dem Motorschaden zu informieren.

Der Verkauf des defekten Autos mit den passenden Verkaufsklauseln schützt den Verkäufer vor weiteren Gefahren nach einem Autoverkauf. Verkaufen Sie Ihr Auto mit Motorschaden explizit als Defektfahrzeug, schließen Sie schriftlich die Haftung auch vor weiteren Schäden aus, der schriftliche Zusatz von „Verkauf als Bastlerfahrzeug mit Motorschaden, ohne Zusicherung einer Funktion oder Eigenschaft des Fahrzeuges“ wird Sie vor Reklamationen schützen. Wir sind auf der Seite jeden privaten Autoverkäufers, unser Kaufvertrag schützt den Verkäufer vor Haftungen und Reklamationen, wir kaufen quasi die Katze im Sack!

Motorschaden – Ursachen und Häufigkeit

Die Schadensquote und Häufigkeit von Autos mit Motorschaden setzte sich auch im letzten Jahr erneut fort. Auffällig sind in den letzten Jahren, dass immer mehr jüngere Fahrzeuge überwiegend der Premiummarken betroffen sind, anstatt ältere Gebrauchtwagen von denen man das eigentlich aufgrund des Alters eher erwarten würde. Alte Autos fahren munter weiter, während junge Gebrauchtwagen mit einem Motorschaden oft vor Verzweiflung im wahrsten Sinne des Wortes stehen. Nach internen Recherchen leistet der steigende Kostendruck und die Gier nach mehr Gewinn sowie Verbau von immer mehr Technik in Fahrzeugen einen großen Beitrag zu der Häufigkeit von Motorschäden an neuen Fahrzeugen. Auch ist zu vermuten, dass durch „Downsizing“, die immer kleiner werdenden Motoren, gezwungen durch Emissionsreduzierung, gleichzeitig aber höhere Leistungen, mit Verbau von Turboladern und moderner Technik einen großen Anteil zu einem Motorschaden beitragen. Natürlich sind auch einige Motorschäden auf Bedienungsfehler zurückzugreifen. Autos werden immer weniger warm oder kalt gefahren, in den Stress des Alltags werden Autos ohne Rücksicht auf Langlebigkeit mit einbezogen.

