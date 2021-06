„iF DESIGN AWARD 2021“ – Neuromonitor AVALANCHE® PLUS

Weitere Auszeichnung für die Dr. Langer Medical GmbH

Nach dem Plus X-Award für unser „AVALANCHE® SI 2“, ist nun auch unser neuester High-End Neuromonitor, das „AVALANCHE® PLUS“, für sein außergewöhnliches User Interface (UI) ausgezeichnet worden.

Die iF International Forum Design GmbH organisiert jedes Jahr einen der weltweit berühmtesten und wertvollsten Designwettbewerbe: den iF DESIGN AWARD. Der iF DESIGN AWARD wurde auf dem ganzen Globus als Symbol für herausragendes Design anerkannt und begrüßte im Jahr 2021 fast 10.000 Einreichungen aus 60 Ländern.

Sein Ruf als eine der ältesten wirklich unabhängigen Designinstitutionen der Welt beruht auf seiner Integrität, die sich deutlich von den Mitbewerbern abhebt.

Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer hervorragenden Design- und Ingenieurskunst. Nicht ohne Grund begleitet uns seit über 10 Jahren der Slogan: „the art of neuromonitoring“.

Ein Thema, dem sich die Dr. Langer Medical GmbH seit 25 Jahren widmet. Im Jahr 1996 als „Ingenieurbüro für Informatik und Medizintechnik“ in Waldkirch gegründet, lag der Schwerpunkt zuerst auf Softwarelösungen für namhafte Unternehmen aus Industrie und Medizintechnik. Vor der Jahrtausendwende entwickelte das Unternehmen vor allem Systeme für die Messung multimodaler physiologischer Parameter in der klinischen Forschung sowie komplexe Schnittstellen zur Vernetzung medizinischer Geräte.

Das neue multimodale 32-Kanal-Flagschiff AVALANCHE® PLUS ist bereits auf dem besten Weg, an die Erfolgsstory des AVALANCHE® SI anzuknüpfen.

Das anatomische Design der Benutzeroberfläche unseres AVALANCHE® PLUS begeistert seine Anwender und revolutioniert das Intraoperative Neuromonitoring (IONM).

„Die durchgängig visuelle Konfiguration führt den Benutzer und erleichtert die richtige Handhabung“, so Christian Hartmann, der Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Der AVALANCHE® PLUS ist intuitiv zu erlernen und einfach zu bedienen. Das erhöht die Effizienz und spart wertvolle Zeit.

Die visuelle Konfiguration ist komplett über einen Touchscreen durchzuführen, einzelne Muskelgruppen können ausgewählt und per DRAG & DROP dem gewünschten Messfenster zugeordnet werden. Während der OP sind alle Signale sicher im Blick, anschließend kann bequem ein PDF-Report generiert werden. Ein solches Bedienkonzept hat in diesem Bereich der Medizintechnik bisher noch niemand umgesetzt und stellt eine echte Neuerung dar!

„The art of neuromonitoring“ – das ist nicht nur unser Slogan. Die Grafiken der Benutzeroberfläche sind Kunstobjekte, die unsere Philosophie von Anfang an widerspiegeln. Dieses neu geschaffene Benutzererlebnis führt zu mehr Vertrauen im Umgang mit dem Neuromonitoring-Gerät.

Wir beabsichtigen mit unseren Geräten mehr Qualität in den OP zu bringen mit dem Ziel, Patienten noch besser versorgen zu können.

Überzeugen Sie sich selbst, und lassen Sie sich von unserem Team überzeugen.

Haben wir Ihr Interesse an unserem AVALANCHE® PLUS mit seinen umfangreichen Funktionalitäten geweckt? Dann treten Sie mit uns in Kontakt und erfahren Sie mehr…

Ihr Dr. Langer Medical Team

Sie sind interessiert an innovativer Medizintechnik im Rahmen Ihrer chirurgischen Eingriffe?

Sie fragen sich, wie schütze ich in meinem OP-Umfeld die vorhandene Nervenstrukturen und wie kann ich meine Arbeit im Rahmen der klinischen Qualitätsanforderungen einfach und schnell dokumentieren?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

Wir bieten qualitativ hochwertige Lösungen, „Made in Germany“, in folgenden Disziplinen:

-> Schilddrüsenchirurgie

-> Neurochirurgie

-> Wirbelsäulenchirurgie

-> Gefäßchirurgie

-> HNO/MKG- Chirurgie

-> Kinderchirurgie

-> Unfall- und periphere Nervenchirurgie

Natürlich mit der entsprechenden Zubehörpalette aus eigener Reinraumfertigung.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Fragen und Wünsche!

Ihr Dr. Langer Medical Team

Firmenkontakt

Dr. Langer Medical GmbH

Jannick Braun

Am Bruckwald 26

79183 Waldkirch

07681 47454151

jannick.braun@medical-langer.de

http://www.medical-langer.de

Pressekontakt

Dr. Langer Medical GmbH

Jannick Braun

Am Bruckwald 26

79183 Waldkirch

07681 47454151

info@medical-langer.de

http://www.medical-langer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.