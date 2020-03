IDL gewinnt Petra Ellmerich als neuen Chief Sales Officer

Seit dem 16. März 2020 gehört Petra Ellmerich zum IDL-Management-Team. Dort hat sie die Gesamtverantwortung für den Vertrieb inne und setzt außerdem strategische Impulse im Partnermanagement.

Die Verpflichtung von Petra Ellmerich ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung von IDL als Marktführer für Financial Performance Management (FPM) und dem angestrebten Wachstum in diesem Marktsegment. Für ihre neue Position kann sie auf 30 Jahre Berufserfahrung in der Software-Branche sowie im Management und Vertrieb bei Marktführern wie Oracle, Infor, Cognos und Siemens zurückgreifen. Zuletzt leitete sie als Regional Vice President DACH den Ausbau des Geschäfts von BlackLine, einem Anbieter von Software zur Automatisierung von Finanzprozessen bei der Abschlusserstellung, in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Wachstumspfad von IDL beruht auf der IDL CPM Suite. Über die durchgängig benutzerfreundliche Software erhalten Finanzabteilungen in Unternehmen und Konzernen wertvolle Unterstützung in der Realisierung ihrer fachlichen Anforderungen bei Konzernkonsolidierung, Unternehmensplanung, Konzernberichterstattung und Finanzdatenanalyse. Sie bietet damit alle Möglichkeiten für integrierte Performance Management-Prozesse in Finanzen und Controlling, die laut der aktuellen Research Study von BARC – Business Application Research Center entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen. Im aktuellen BARC Score “Financial Performance Management DACH” wurde IDL überdies erneut als “Market Leader” eingestuft und besetzt im Bereich “Portfolio Capabilities” wieder die Spitzenposition.

IDL ist führender Anbieter von Software Applications für Financial Performance Management. Die hohe Fachkompetenz in den Bereichen Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse überzeugt über 1.100 Unternehmen. Branchenführende Konzerne vertrauen weltweit seit Jahrzehnten auf Software und Services “Made in Germany”. Die Marktführerschaft der IDL wird durch unabhängige Analysten bestätigt.

https://idl.eu

