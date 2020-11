Ideologien der Moderne – Wie wir von alten und neuen gesellschaftlichen Systemen geprägt werden

In seinem politisch-philosophischen Sachbuch “Ideologien der Moderne” wirft der Autor Ioannis Alexiadis die Frage nach den Konsequenzen zunehmender Abstraktion auf.

Durch den gewaltigen technologischen Sprung der vergangenen 250 Jahre ist die Welt deutlich näher zusammengerückt. Entstanden ist eine Nähe, die wesentlich abstrakter als alles bisher Gekannte ist.

In seinem neuen Buch wirft der Autor daher die Frage auf, welche Konsequenzen das zunehmend abstrakter werdende Denken auf den Alltag und das Zusammenleben der Menschen hat. Seiner Ansicht nach genügt ein Blick in die Medien, um die mit Ideologien durchtränkte Gesellschaft wahrzunehmen. Aber auch im sonstigen Alltag treffen wir an jeder Ecke auf Ismen, also Lehrmeinungen und Theorien, die im Einklang mit Übertreibungen, Beleidigungen und Gewalttaten existieren. Handelt es sich hierbei um ein verzerrtes Bild? Sorgt sich die Gesellschaft zu viel oder immer noch zu wenig? Was ist der wahre Preis ideologischer Gedanken? Und wann wird eine einfache Idee überhaupt zum Ideal?

In seinen Ausführungen geht der Autor auf diese und andere Fragestellungen ein, um moderne und alte Ideologien zu beleuchten und zu hinterfragen. Alexiadis hat ein Buch über Ideen verfasst, die aus dem Ruder laufen.

"Ideologien der Moderne" von Ioannis Alexiadis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17844-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

