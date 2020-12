Ich gehe den Weg meiner Sehnsucht bis zum Ende – Der lange Weg einer Künstlerin

Inge Besgen beschreibt in “Ich gehe den Weg meiner Sehnsucht bis zum Ende” mit schonungsloser Offenheit ihr Leben und ihre Gefühle.

Inge Besgen wurde 1931 in Ingelheim/Rhein geboren. Ihre Kindheit war vom Krieg und ihre Jugend von der Nachkriegszeit geprägt. Sie lernte, wie man überlebt, und träumte von der großen Liebe. In ihrer Ehe verlor sie allerdings ihre Träume. Mehrere ungeliebte Berufe katapultierten sie in die Realität. Das zusammenfließende Chaos nutzte sie, um sich in der Einsamkeit selbst besser kennen zu lernen und Ziele zu finden. Sie sagt: “Diese Auszeit war das Wichtigste, was ich in meinem Leben tat. Ich habe gelernt, ehrlich mit mir umzugehen.” Mit 50 studierte sie als älteste Studentin in der Fremde Malerei. Ein Traum wurde wahr. Kurz vor dem Schlussexamen kamen die Probleme. In schonungsloser Offenheit schreibt sie in diesem Buch nun über ihr Leben und ihre Gefühle.

Am Beispiel der Autobiografie “Ich gehe den Weg meiner Sehnsucht bis zum Ende” von Inge Besgen sehen die Leser, dass mit einem starken Willen und Durchhaltevermögen Träume wirklich wahr werden können. Die Geschichte der Autorin macht Mut und gibt Hoffnung, aber sie ist zugleich auch ein Stück Zeitgeschichte und erlaubt den Lesern einen Einblick in ein faszinierendes Leben im 20. Jahrhundert. Vor allem jedoch beweist die Autorin mit ihrer Geschichte, dass man nie zu alt ist, um sich seine Träume zu erfüllen!

“Ich gehe den Weg meiner Sehnsucht bis zum Ende” von Inge Besgen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08707-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

