Ich bin nicht dein Sonnenmädchen – Aufregender Psychothriller

Eine Liebe im Ausland führt in Maren Böcks “Ich bin nicht dein Sonnenmädchen” zu mehr als nur Herzschmerz.

Kathi reist mit ihren zwei besten Freundinnen nach dem Abitur für ein Jahr nach Amerika, um dort die üblichen Erfahrungen zu sammeln, bevor der Ernst des Lebens so richtig beginnt. Was sie nicht ahnen konnten: das Jahr im Ausland sollte zu einem gefährlichen Abenteuer werden. Kathi lernt in Amerika schon bald Will, einen jungen, attraktiven Mann, kennen und verliebt sich sofort in ihn. Kathi’s Umfeld erkennt nach und nach seltsame und beängstigende Verhaltensweisen an Will, doch Kathi selbst kann diese zunächst nicht sehen, da sie außer ihrer Verliebtheit für nichts Augen hat. Als sich jedoch die Ereignisse überschlagen und Kathi versucht mit Will Schluss zu machen, kann dieser die Trennung nicht akzeptieren.

Bald wird der Protagonistin des spannenden Psychothrillers “Ich bin nicht dein Sonnenmädchen” von Maren Böck klar, dass Will nicht nur eine traumatische Vergangenheit hat, sondern auch, dass er, um vor seiner Vergangenheit zu fliehen, nicht davor zurückschreckt über Leichen zu gehen. Wie weit wird er gehen, bevor Kathi und ihre Freundinnen der Situation entkommen können? Der Roman bleibt bis zum letzten Kapitel so spannend, dass es den Lesern schwer fallen wird, das Buch aus den Händen zu legen.

"Ich bin nicht dein Sonnenmädchen" von Maren Böck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11088-5 zu bestellen.

