Ich bin Mensch und habe ein Herz – eine sensible Anleitung zur Selbstfindung

Benita Mues erklärt in „Ich bin Mensch und habe ein Herz“, was Mensch-Sein und Leben wirklich heißt.

Mit ihrem Buch „Ich bin Mensch und habe ein Herz“ möchte die Autorin Benita Mues die Leser auf eine Reise zu ihrem Selbst und zu wahrem Frieden einladen. Es ist eine Reise zur Seele der Autorin und der Erkenntnis, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Der Meinung der Autorin nach ist es wichtig, als Mensch zu sich selbst zu finden, sich selbst akzeptieren zu lernen und aus dieser Erkenntnis heraus zu wachsen.

Nur so können wir uns besser verstehen und mehr Herz in der Welt tragen. Menschen können sich dadurch freier und geborgener in sich selbst fühlen. Die Autorin schrieb dieses Buch als 25-Jährige nach traumatischen Erlebnissen, darunter physische und psychische Gewalt in Kindheit und Schule, Suizidgedanken und schwerer Krankheit. Ihr packend erzähltes Buch führt die Leser durch das Leben der Autorin – mit allen Höhen, Tiefen, Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen mitsamt ihren bisherigen spirituellen Erkenntnissen. Es ist chronologisch aufgebaut und beinhaltet verschiedene Textformen, welche die Leser auf unterschiedliche Weise ansprechen werden.

Das Buch „Ich bin Mensch und habe ein Herz“ von Benita Mues dient als Beispiel einer Anleitung, wie man wieder zu sich selbst finden, seine Seele, Geist und damit ebenfalls seinen Körper heilen kann. Das Ziel ist, dass alle Menschen trotz des vielen Leids in der Welt in sich selbst den Frieden und die Liebe finden und leben können und damit auch kollektiv die Welt heilen lernen.

„Ich bin Mensch und habe ein Herz“ von Benita Mues ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39074-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

