IBsolution jetzt auch in Rosenheim

Heilbronn/Rosenheim, 8. Februar 2022. Am 1. Februar 2022 hat IBsolution einen Standort in der oberbayerischen Stadt Rosenheim eröffnet. Der Beratungsschwerpunkt des Teams vor Ort liegt zunächst auf den Themen Business Intelligence und Analytics. Rosenheim ist nach Heilbronn, Mannheim, München und Neuss der fünfte Standort von IBsolution in Deutschland.

Mit dem neuen Standort in Rosenheim verstärkt IBsolution seine Präsenz in der wirtschaftlich starken Region Oberbayern. Am 1. Februar 2022 fand die offizielle Eröffnung der Niederlassung statt. „Unser neuer Standort in Rosenheim ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Wachstums in den vergangenen Jahren“, sagt Loren Heilig, Geschäftsführer von IBsolution. „Wir freuen uns, dass wir unser Beratungsangebot in den Bereichen Business Intelligence und Analytics mit dem neuen Standort weiter ausbauen können.“ Aufgrund der geografischen Nähe wird Rosenheim vor allem mit dem IBsolution-Standort in München eine intensive Zusammenarbeit pflegen, aber auch mit den übrigen Niederlassungen im In- und Ausland eng vernetzt sein.

BI-Schwerpunkt zu Beginn

Zum 1. Februar hat das ortsansässige Beratungsteam mit hochqualifizierten und erfahrenen Experten seine Tätigkeit aufgenommen, das die klassischen Business-Intelligence-Disziplinen (operatives) Reporting, Analytics und Unternehmensplanung abdeckt. Perspektivisch wird das Angebot am Standort Rosenheim auch auf andere Beratungsbereiche von IBsolution, zum Beispiel SAP S/4HANA, Stammdaten-Management, Customer Experience, Cyber Security, Digitalisierung und Cloud Computing, ausgeweitet.

Kooperation mit TH Rosenheim

Eine wichtige Rolle bei der Standortwahl spielte die Technische Hochschule Rosenheim. „Im Rahmen einer Hochschulkooperation werden wir den engen Austausch mit der TH Rosenheim suchen, um frühzeitig mit den Studierenden und künftigen Fachkräften in Kontakt zu treten, ihnen wertvolle Einblicke in die Berufspraxis zu gewähren und uns gegenüber den Absolventen als attraktiver Arbeitgeber in der Region Oberbayern zu positionieren“, erklärt Loren Heilig.

Die Räumlichkeiten von IBsolution befinden sich im Kraftwoerk, direkt im Herzen von Rosenheim und in unmittelbarer Bahnhofsnähe gelegen. Der moderne Co-Working Space bietet eine außergewöhnliche Arbeitsatmosphäre, die optimal auf die Anforderungen an moderne Arbeitswelten ausgerichtet ist.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Customer Experience, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

